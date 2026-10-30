Безусловный социальный приоритет
В Челябинской области расширены меры поддержки семьям с детьми
Законодательное собрание Челябинской области единогласно приняло сразу в трех чтениях изменения в законодательстве, расширяющие региональные меры поддержки многодетным семьям, подготовленные министерством социальных отношений Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера.
«В Челябинской области поддержка семей с детьми – один из важных приоритетов. С рождением каждого ребенка у родителей становится больше не только радости, но и повседневных забот и ответственности. На Южном Урале за последние пять лет число многодетных семей выросло почти на 13 тысяч. И это не просто цифры в статистике. За ними – люди, их решения, надежды и, самое главное, вера в будущее нашей области и своих детей», – подчеркнул Алексей Текслер.
Основные нововведения:
– Увеличение размера областного материнского (семейного) капитала со 138 до 500 тыс. руб. для семей, в которых с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2030 года родится или будет усыновлен третий или последующий ребенок. Также предусмотрена возможность повторного получения областного капитала при рождении четвертого и последующих детей в указанный период.
При этом уточнены условия предоставления областного материнского (семейного) капитала. Так, для его получения потребуется постоянное или преимущественное проживание заявителя на территории Челябинской области в течение пяти лет до рождения (усыновления) третьего и (или) последующего ребенка. Кроме того, установлено требование наличия гражданства Российской Федерации в течение десяти лет до рождения третьего или последующего ребенка (за исключением жителей новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).
При этом среднедушевой доход не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (до этого норма была в размере двухкратной величины прожиточного минимума). Это обеспечит адресность поддержки семьям, проживающим в Челябинской области.
– Расширение направлений использования областного капитала.
Теперь средства материнского капитала будет можно направить в том числе на приобретение автомобиля. Новое направление дополнит перечень из девяти действующих – погашение ипотечного кредита, оплата медицинских и образовательных услуг, приобретение садовых участков и другие.
– Увеличение срока предоставления ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка.
Срок предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении (усыновлении) второго ребенка, будет увеличен с одного года до достижения ребенком возраста двух лет. Если до достижения вторым ребенком двухлетнего возраста в семье родится третий ребенок, выплату можно будет получать до трехлетия второго ребенка. Изменения коснутся детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2027 года.
«Меры поддержки действительно долгожданные и соответствуют тем задачам, которые поставлены в рамках национального проекта «Семья». Особенно актуально продление выплаты на второго ребенка до двух лет. На практике семьи часто оказываются в сложной финансовой ситуации именно в этот период, когда декретные выплаты до полутора лет прекращаются, мама еще не вышла на работу, а расходы на ясли, питание и одежду растут. Ежемесячная поддержка в это время позволит родителям спокойно пережить сложный этап без долгов. Расширение маткапитала на покупку автомобиля тоже исключительно практичное решение. Для многодетных южноуральцев личный транспорт давно стал базовой потребностью, и возможность направить на него региональные средства – это реальная, ощутимая помощь, которую очень ждали», – считает председатель общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.
«Когда в семье рождается третий, четвертый ребенок, расходы, конечно, растут. И родителям важно понимать, на какую помощь они могут рассчитывать. Увеличение областного материнского капитала до 500 тыс. руб. – действительно хорошая новость. Особенно важно, что его можно будет получить не один раз, а при рождении следующих детей. И возможность потратить эти деньги на покупку автомобиля тоже очень актуальна для многодетных семей. Хорошо, что такие решения принимаются с учетом повседневных потребностей родителей», – уверена уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.
Меры поддержки семьям с детьми, вновь принятые в Челябинской области, будут расширяться и дальше.
«Размер областного материнского капитала вырос значительно, поэтому необходимо рассмотреть дополнительные направления его использования, в том числе на повышение квалификации и переобучение мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком», – считает председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.
«Депутаты – представители разных фракций – единогласно поддержали все инициативы главы региона. Мы продолжим работу по расширению этих возможностей, ведь поддержка родителей и благополучие детей – наш приоритет», – рассказала председатель комитета законодательного собрания по социальной политике Наталья Лощинина.
«Мне важно, чтобы родители чувствовали поддержку региона и могли увереннее строить планы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать региональные меры помощи семьям. Забота должна быть ощутимой для каждой семьи. Будем и дальше работать над тем, чтобы родители получали необходимую помощь и были спокойны за будущее своих детей», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.