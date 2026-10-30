Безусловный социальный приоритет

«Меры поддержки действительно долгожданные и соответствуют тем задачам, которые поставлены в рамках национального проекта «Семья». Особенно актуально продление выплаты на второго ребенка до двух лет. На практике семьи часто оказываются в сложной финансовой ситуации именно в этот период, когда декретные выплаты до полутора лет прекращаются, мама еще не вышла на работу, а расходы на ясли, питание и одежду растут. Ежемесячная поддержка в это время позволит родителям спокойно пережить сложный этап без долгов. Расширение маткапитала на покупку автомобиля тоже исключительно практичное решение. Для многодетных южноуральцев личный транспорт давно стал базовой потребностью, и возможность направить на него региональные средства – это реальная, ощутимая помощь, которую очень ждали», – считает председатель общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.