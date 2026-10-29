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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Прикамье

Мужчина, задержанный в Перми по делу о кражах у фронтовиков, оказался участником телешоу

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В сентябре текущего года пермские полицейские задержали уроженца Краснодара Андрея Наумова. Ему инкриминируется несколько эпизодов краж в особо крупном размере. По версии следствия, деньги похищались с банковских карт участников СВО. Как считают силовики, господин Наумов входил в состав преступной группы, которая убеждала людей, ведущих асоциальный образ жизни, заключать контракты с Минобороны. В итоге причитающиеся им выплаты похищались злоумышленниками. Суд отправил Андрея Наумова в СИЗО

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает Properm.ru, господин Наумов участвовал в телешоу «Дом 2» и «Замуж за Бузову». Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В базе данных МВД есть карточка о его розыске.