Мужчина, задержанный в Перми по делу о кражах у фронтовиков, оказался участником телешоу

В сентябре текущего года пермские полицейские задержали уроженца Краснодара Андрея Наумова. Ему инкриминируется несколько эпизодов краж в особо крупном размере. По версии следствия, деньги похищались с банковских карт участников СВО. Как считают силовики, господин Наумов входил в состав преступной группы, которая убеждала людей, ведущих асоциальный образ жизни, заключать контракты с Минобороны. В итоге причитающиеся им выплаты похищались злоумышленниками. Суд отправил Андрея Наумова в СИЗО