Мужчина, задержанный в Перми по делу о кражах у фронтовиков, оказался участником телешоу
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В сентябре текущего года пермские полицейские задержали уроженца Краснодара Андрея Наумова. Ему инкриминируется несколько эпизодов краж в особо крупном размере. По версии следствия, деньги похищались с банковских карт участников СВО. Как считают силовики, господин Наумов входил в состав преступной группы, которая убеждала людей, ведущих асоциальный образ жизни, заключать контракты с Минобороны. В итоге причитающиеся им выплаты похищались злоумышленниками. Суд отправил Андрея Наумова в СИЗО
Как сообщает Properm.ru, господин Наумов участвовал в телешоу «Дом 2» и «Замуж за Бузову». Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В базе данных МВД есть карточка о его розыске.