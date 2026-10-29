С акционеров и топ-менеджеров группы First Oil требуют почти 8 млрд рублей

Временный управляющий структуры нефтяной группы First Oil, компании которой подпали под наблюдение, хочет в рамках субсидиарной ответственности взыскать почти 8 млрд руб. с акционеров и менеджмента. В прежние годы First Oil владели Анатолий Палий и Яков Голдовский, а сегодня — инвесторы из Казахстана. Для привлечения контролирующих лиц потребуется доказать недобросовестное или неразумное поведение, поясняют юристы.