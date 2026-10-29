С акционеров и топ-менеджеров группы First Oil требуют почти 8 млрд рублей
Временный управляющий структуры нефтяной группы First Oil, компании которой подпали под наблюдение, хочет в рамках субсидиарной ответственности взыскать почти 8 млрд руб. с акционеров и менеджмента. В прежние годы First Oil владели Анатолий Палий и Яков Голдовский, а сегодня — инвесторы из Казахстана. Для привлечения контролирующих лиц потребуется доказать недобросовестное или неразумное поведение, поясняют юристы.
Временный управляющий АО «Печоранефтегаз» (ПНГ), входящего в группу First Oil, просит привлечь к субсидиарной ответственности акционеров и топ-менеджеров группы и взыскать с них совокупно 7,99 млрд руб. Сообщение о подаче заявления в Арбитражный суд Коми появилось в реестре юридически значимых сведений. В числе привлекаемых лиц: управляющая компания ПНГ «1Ойл Менеджмент», ее гендиректор Ирек Хуснутдинов, бывший гендиректор Константин Трухин, кипрская 1Oil Holdings Limited (владеет ПНГ и «1Ойл Менеджмент»), Евгений Шлёнских и Тимур Куанышев.
Евгений Шлёнских в материалах Арбитражного суда Коми назван совладельцем компании Andoro Trading Corp — основного инвестора и акционера 1Oil Holdings Limited. По данным европейского бюро Creditreform, Тимур Куанышев и Евгений Шлёнских также владеют австрийской PMG Holding GmbH, которой, согласно отчетности ПНГ за 2025 год, принадлежат 75% акций 1Oil Holdings Limited.