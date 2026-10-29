Донские электрички увеличили пассажиропоток на северных маршрутах

За январь—сентябрь 2026 года пригородные поезда в Ростовской области перевезли 7,5 млн пассажиров. Это второй результат на полигоне Северо-Кавказской железной дороги после Краснодарского края, где поездами воспользовались 15,8 млн человек. В целом СКЖД перевезла за девять месяцев 30,5 млн пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы дороги в ее официальном Telegram-канале.