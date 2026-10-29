Донские электрички увеличили пассажиропоток на северных маршрутах
За январь—сентябрь 2026 года пригородные поезда в Ростовской области перевезли 7,5 млн пассажиров. Это второй результат на полигоне Северо-Кавказской железной дороги после Краснодарского края, где поездами воспользовались 15,8 млн человек. В целом СКЖД перевезла за девять месяцев 30,5 млн пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы дороги в ее официальном Telegram-канале.
Быстрее всего на Дону рос спрос на северном направлении. По данным СКЖД, маршрут Ростов—Лихая перевез 1,2 млн пассажиров — на 9% больше, чем за январь—сентябрь прошлого года. На участке Лихая—Кутейниково пассажиропоток составил 451,2 тыс. человек (+10%). Самая загруженная линия области — Ростов—Таганрог — перевезла 3,4 млн пассажиров, прибавив 2%.
Общий результат региона вырос примерно на 4,2% к девяти месяцам 2025 года: тогда СКЖД насчитала 7,2 млн пассажирских поездок. На фоне снижения общего потока на пригородных направлениях дороги доля Ростовской области увеличилась примерно с 22,8% до 24,6%.
Летний спрос рос заметнее, чем показывают девятимесячные итоги. В июне—августе поезда перевезли в области 2,8 млн человек — на 12% больше, чем годом ранее. На линии Ростов—Лихая за три месяца проехали 441,8 тыс. пассажиров, на 9% больше; Лихая—Кутейниково обслужила 157,4 тыс. пассажиров, прибавив 22%.
Перевозчик и власти региона наращивали вместимость поездов. В марте замгубернатора — министр транспорта Ростовской области сообщал, что на направлении Ростов—Лихая—Кутейниково после выхода более вместительных составов пассажиропоток вырос на 17%. В 2026 году парк пополнили шестивагонные электропоезда ЭП3Д с климат-контролем и USB-разъёмами. На линии Ростов—Таганрог с 25 октября добавили остановку вечернему поезду на станции Морская — расписание адаптировали для пассажиров промежуточных пунктов.
Маршрут Ростов—Таганрог сохраняет лидерство и в годовом масштабе: в 2025 году он перевёз 5,25 млн пассажиров. Тогда же на направлении Ростов—Лихая проехали 1,55 млн человек. В области перевозки выполняет АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»; на полигоне СКЖД также работает АО «Кубань Экспресс-Пригород».