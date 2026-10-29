Клонированных телят Милку и Искорку на Кубани готовят к первому материнству

Директор по животноводству ГК «Прогресс Агро» Дарья Горских отметила, что первые месяцы жизни Милка и Искорка находились под индивидуальным наблюдением, а после шести месяцев их перевели в общие группы ремонтного молодняка. Адаптация прошла быстро, сейчас животные содержатся в тех же условиях, что и остальные. По ее словам, задача не в создании особых условий для каждого клона, а в возможности полноценно выращивать животных в действующей системе молочного животноводства.