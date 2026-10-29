Клонированных телят Милку и Искорку на Кубани готовят к первому материнству
Клонированные телята Милка и Искорка родились в 2025 году на ферме в Усть-Лабинске Краснодарского края и готовятся впервые принести потомство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГК «Прогресс Агро».
Милка и Искорка — точные генетические копии первой клонированной коровы Звездочки, которая родилась в марте 2024 года. Их рождение стало следующим этапом биотехнологической программы, которую «Прогресс Агро» реализует совместно с лабораторией «Альтраген». Сейчас животных готовят к первому осеменению.
Животные адаптировались к обычным условиям содержания. Первое осеменение планируют после достижения 13-месячного возраста при соблюдении физиологических показателей: живой массы не менее 375 кг и высоты в холке 124 см.
Директор по животноводству ГК «Прогресс Агро» Дарья Горских отметила, что первые месяцы жизни Милка и Искорка находились под индивидуальным наблюдением, а после шести месяцев их перевели в общие группы ремонтного молодняка. Адаптация прошла быстро, сейчас животные содержатся в тех же условиях, что и остальные. По ее словам, задача не в создании особых условий для каждого клона, а в возможности полноценно выращивать животных в действующей системе молочного животноводства.
За первый год жизни Милка и Искорка выросли: их масса составляет 300 кг и 418 кг соответственно. При рождении они весили 32,5 и 56 кг. Телята развиваются соответственно своему возрасту, особенностей здоровья или поведения не выявлено.