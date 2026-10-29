В Петербурге раскрыли подпольный банк с оборотом около 400 млн рублей
Сотрудники экономической полиции при поддержке Росгвардии пресекли деятельность нелегальной финансовой организации, созданной двумя местными жителями в возрасте 38 и 43 лет. По версии правоохранителей, через подконтрольные сообщникам счета прошло около 400 млн рублей.
По данным оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции, фигуранты организовали работу теневого банка. Они открывали счета для юридических лиц, проводили расчеты между клиентами, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм через подставные компании.
Участники схемы распределили обязанности между собой. Младший из подозреваемых искал предпринимателей, заинтересованных в проведении операций в обход установленных правил, а старший отвечал за управление финансовыми потоками.
За свои услуги нелегальные банкиры взимали комиссию не менее 18% от суммы поступавших средств. Общий объем операций, проведенных через их счета, составил около 400 млн рублей.
Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
Один из фигурантов задержан. В отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.