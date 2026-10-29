В Саратовской области предложили создать новый муниципальный округ
Планируют объединить Михайловский МО и Краснопартизанский район
Совет Горновского городского поселения Краснопартизанского района выступил с инициативой создать в Саратовской области новый муниципальный округ. Предлагается объединить Горновское городское поселение и Рукопольское сельское поселение с муниципальным округом Михайловский.
В случае принятия новое образование получит статус муниципального округа. Решение депутатов направили на рассмотрение в представительные органы Рукопольского сельского поселения, Михайловского муниципального округа и Краснопартизанского района.
Горновское городское поселение включает 13 населенных пунктов с общим населением более 6 тыс. человек. Административным центром указан рабочий поселок Горный, он же центр Краснопартизанского района. В Рукопольском поселении тоже 13 населенных пунктов, его центром значится поселок Петровский, общая численность населения составляет около 3 тыс. человек.