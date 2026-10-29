Не склонные к абортам
На Кубани введут штрафы за принуждение женщин к прерыванию беременности
Заксобрание Краснодарского края в первом чтении одобрило инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о штрафах за склонение женщин к абортам. Юристы предупреждают: размытые формулировки создают ряд рисков, в том числе, если женщина столкнется с препятствиями в получении медпомощи, она может прибегнуть к небезопасным способам прерывания беременности. Врачи выступают за защиту от принуждения, однако подчеркивают: профилактика абортов должна начинаться с создания условий, при которых женщина принимает решение, не опасаясь остаться без поддержки.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении поддержали законопроект о дополнительных мерах по предотвращению абортов. Документ в октябре внес на рассмотрение кубанских парламентариев губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Новую норму планируется включить в краевой закон «Об административных правонарушениях». Законопроект предусматривает введение административных штрафов за склонение женщин к прерыванию беременности, а также устанавливает новые требования к информированию пациенток в медицинских организациях.
В документе под склонением понимаются умышленные действия, направленные на формирование у женщины желания или решения сделать аборт. К таким действиям отнесены требования, уговоры, предложения, подкуп, обман, введение в заблуждение, а также отрицание ценности семьи, материнства и брака. Исключение предусмотрено для случаев, когда прерывание беременности требуется по медицинским показаниям.
За нарушение предлагается установить штрафы в размере 3–5 тыс. руб. для граждан, 10–20 тыс. руб. для должностных лиц и 30–50 тыс. руб. для юридических лиц.
В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом, где ввели штрафы за склонение к аборту. Позже подобные меры приняли и другие субъекты РФ — среди них Пензенская, Вологодская, Смоленская, Курганская и Орловская области, Республика Коми и Санкт-Петербург. В некоторых регионах сумма штрафа для физических лиц доходит до 10 тыс. руб.
Согласно документу, медицинские организации должны будут информировать женщин, обратившихся за прерыванием беременности, о рисках осложнений после аборта и мерах государственной поддержки семей, а также формировать положительное отношение к рождению детей. Кроме того, при проведении УЗИ пациенткам, намеренным прервать беременность, будут показывать изображение эмбриона.
По данным краевого минздрава, за последние 8 лет рождаемость в регионе сократилась на треть: в 2017 году в крае родились 74 тыс. детей, а в 2025 году — 50 тыс.
Число абортов за пять лет сократилось на 12%. В 2025 году в регионе зарегистрировали 10,3 тыс. случаев искусственного прерывания беременности.
Медицинский адвокат Ирина Гриценко в беседе с «Ъ-Кубань» отметила, что защита женщин от давления и принуждения необходима. Вместе с тем, обратила внимание эксперт, статья 56 Федерального закона № 323-ФЗ закрепляет право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве. «Прерывание беременности по ее желанию допускается в установленные законом сроки при наличии информированного добровольного согласия. Региональные запреты должны учитывать это право, поскольку федеральный закон имеет большую юридическую силу, чем нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Региональные нормы не могут ему противоречить»,— отметила юрист.
Госпожа Гриценко добавила, что при оценке инициативы важно учитывать и последствия ее применения. Так, если из-за неопределенности запрета женщина столкнется с препятствиями в получении медицинской помощи, возникает риск обращения к небезопасным способам прерывания беременности, в том числе к лицам, не имеющим права оказывать такую помощь.
«Задача закона — защитить женщину, сохранив возможность получить квалифицированную медицинскую помощь и самостоятельно принять решение»,— уверена Ирина Гриценко.
Эксперт также отметила, что, судя по опубликованному описанию законопроекта, отдельные формулировки допускают широкое толкование. Например, что именно будет признаваться «отрицанием ценности материнства»? Где проходит граница между информированием женщины, обсуждением ее ситуации и склонением к аборту? «При введении административной ответственности эти границы должны быть понятны заранее. При этом врач обязан предоставить пациентке полную и доступную информацию о целях и методах медицинской помощи, возможных вариантах вмешательства, рисках, последствиях и предполагаемых результатах. Это предусмотрено статьей 20 Федерального закона № 323-ФЗ. Объективное медицинское консультирование само по себе не должно становиться основанием для привлечения врача к ответственности», — говорит Ирина Гриценко.
Эксперт указала на необходимость прямо разграничить в законопроекте склонение к аборту и надлежащее исполнение врачом обязанности по информированию пациентки.
«Врач должен понимать, какие конкретно действия запрещены, и иметь возможность полноценно консультировать женщину без опасения, что выполнение профессиональных обязанностей будет истолковано как нарушение»,— резюмировала госпожа Гриценко.
По мнению врача акушера-гинеколога клиники WMT Евгении Иршенко, решение о продолжении или прерывании беременности должно приниматься женщиной осознанно, без давления, угроз, манипуляций и навязывания чужой воли. «Если женщина сталкивается с ситуацией, когда партнер, родственники, работодатель или кто-либо другой принуждает ее к аборту, я считаю необходимым иметь правовые механизмы для защиты ее интересов. Как врач-гинеколог, я в первую очередь заинтересована в сохранении репродуктивного здоровья женщин, поддержке материнства и детства. Мне хочется верить, что случаи прямого принуждения к прерыванию беременности остаются исключительными, однако даже единичные ситуации такого рода нельзя оставлять без внимания», — отметила Евгения Иршенко.
При этом, добавила она, важно понимать, что эффективность закона будет зависеть не только от предусмотренных санкций, но и от того, насколько четко определены критерии склонения к аборту и как эти нормы будут применяться на практике.
«Я убеждена, что профилактика абортов должна начинаться не с давления на женщину, а с создания условий, при которых она может принять решение без страха остаться без поддержки. Это доступная медицинская помощь, достоверная информация, психологическая поддержка и информирование о существующих мерах помощи беременным женщинам и семьям с детьми. Для меня принципиально важно, чтобы медицинское консультирование оставалось профессиональным и объективным, а решение пациентки не подменялось решением врача или кого-либо еще. Наша задача — не осуждать женщину и не усиливать ее тревогу, а помочь ей разобраться в ситуации, получить необходимую информацию и поддержку», — заключает врач.
Русская православная церковь с пониманием и поддержкой относится к решению о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, видя в нем проявление заботы государства о нравственном здоровье общества и защите фундаментальных основ человеческой жизни. Об этом «Ъ-Кубань» заявил руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Иоанн Воронов, комментируя соответствующий законопроект.
«С точки зрения христианского вероучения, позиция Церкви по данному вопросу остается неизменной и опирается на "Основы социальной концепции Русской Православной Церкви". В этом документе прямо указывается, что с древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности как тяжкий грех, поскольку оно означает сознательный отказ от рождения детей и является препятствием на пути к полноценной семейной жизни», — подчеркнул священнослужитель.
Как отмечается в документе, Церковь никогда не дает благословения на производство аборта, призывая человека к ответственности за дарованную жизнь. «Вместе с тем важно подчеркнуть: Церковь не отвергает женщин, совершивших этот шаг, но призывает их к покаянию и духовному исцелению через Таинства», — добавил Иоанн Воронов.
Отдельно он остановился на отношении к абортам при наличии прямой угрозы жизни беременной матери. «Также опираясь на "Основы социальной концепции", к женщине рекомендуется проявлять снисхождение. Это четко отражено в статье 6 нового законопроекта», — указал представитель епархии.
По его словам, данный документ направлен не на преследование женщин, а на устранение внешнего давления и корыстного побуждения, которые могут подтолкнуть человека к непоправимому решению. «Важно понимать: речь идет о защите права женщины на материнство от манипуляций и стороннего влияния», — пояснил протоиерей.
Особую актуальность этот закон приобретает в контексте традиционных ценностей народов, проживающих на Кубани. «Наш край исторически формировался как пространство многонационального согласия, где крепкая многодетная семья, взаимопомощь и уважение к старшим всегда были основой уклада жизни. Для казачества и других народов, населяющих регион, семья является не просто социальной ячейкой, но носителем культурного кода и духовной преемственности», — отметил Иоанн Воронов.