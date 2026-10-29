Не склонные к абортам

По данным краевого минздрава, за последние 8 лет рождаемость в регионе сократилась на треть: в 2017 году в крае родились 74 тыс. детей, а в 2025 году — 50 тыс.

Число абортов за пять лет сократилось на 12%. В 2025 году в регионе зарегистрировали 10,3 тыс. случаев искусственного прерывания беременности.