На поддержку виноградарства в Севастополе направили 600 млн рублей

По его словам, на приобретение винодельческого и сельхозоборудования в последнем отборе предприятия получили около 100 млн руб. Победили агрофирмы «Золотая балка», «Качинский +», «Артвин» и КФХ «Красивое сердце». Четыре предприятия купили 16 единиц оборудования для производства вина и обновили технику. Всего в Севастополе закупили 77 единиц винодельческого оборудования и 6 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе навесное оборудование.