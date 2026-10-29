На поддержку виноградарства в Севастополе направили 600 млн рублей
В этом году на поддержку виноградарства в Севастополе выделили 600 млн руб. Субсидии на развитие молодых и плодоносящих виноградников получили 32 предприятия, в прошлом году — 29. Средства направили на отечественные саженцы, закладку новых насаждений, уход за лозами, технику и винодельческое оборудование, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на приобретение винодельческого и сельхозоборудования в последнем отборе предприятия получили около 100 млн руб. Победили агрофирмы «Золотая балка», «Качинский +», «Артвин» и КФХ «Красивое сердце». Четыре предприятия купили 16 единиц оборудования для производства вина и обновили технику. Всего в Севастополе закупили 77 единиц винодельческого оборудования и 6 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе навесное оборудование.
Отмечается, что благодаря поддержке субсидирована закладка новых виноградников на площади 272 га, из них 260 га заложили в этом году. Уходные работы провели на 2,5 тыс. га, в том числе установили новые шпалеры.
«Государственная поддержка позволяет виноградарям наращивать объемы: обновлять оборудование и технику, расширять посадки, создавать новые рабочие места. Обязательно продолжим поддерживать отрасль и дальше», — заявил Михаил Развожаев.