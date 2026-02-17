У химика не сложилось с добычей

Крупнейший кредитор нефтяных компаний экс-главы СИБУРа Якова Голдовского ВТБ намерен подать заявление об их банкротстве. Размер долга перед банком — почти 6 млрд руб. Бизнес мог пострадать из-за резкого падения цен на сырье в период пандемии, а в последние годы ситуация осложнилась в связи с высокой ключевой ставкой и санкциями против российской нефтяной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яков Голдовский

Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ Яков Голдовский

Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ

Банк ВТБ планирует подать заявление о банкротстве нефтяных компаний, входящих в группу First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского, следует из публикаций в реестре юридически значимых сведений. В сообщениях банка указаны ООО «Тарховское», ООО «Косьюнефть», ООО «Динью», ООО «Западно-Новомолодежное», ООО ЦНПСЭИ и АО «Печоранефтегаз» (ПНГ).

Как сказано в отчетности ПНГ, размер полученного от ВТБ кредита на конец 2024 года — 5,93 млрд руб. «Тарховское», «Западно-Новомолодежное», «Косьюнефть», ЦНПСЭИ и «Динью» выступают поручителями. ПНГ, сказано в отчетности, обращалось с просьбой о рефинансировании кредита в ВТБ, с банком ведутся переговоры. В ВТБ ситуацию комментировать не стали. С Яковом Голдовским связаться не удалось.

Яков Голдовский был гендиректором СИБУРа. В конце 1990-х годов при поддержке «Газпрома» консолидировал в СИБУРе более 20 предприятий, создав крупнейший в РФ нефтехимический холдинг. Но в 2001 году у него возник конфликт с новым менеджментом «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером, в результате Яков Голдовский продал долю в СИБУРе «Газпрому» за $96 млн.

First Oil работает на территории Коми и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, ежегодная добыча нефти — до 500 тыс. тонн, сказано в обзоре агентства НКР. ПНГ с дочерними компаниями обеспечивают более 80% добычи группы и 85% выручки. Подтвержденные и вероятные запасы оценивались в 14 млн тонн.

Структура Якова Голдовского приобрела First Oil в 2019 году у компании бывшего менеджера «Газпрома» Анатолия Палия Gem Capital. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что сделка была связана с параллельной продажей Gem Capital доли в основном химическом активе Якова Голдовского — «Корунд-Циан» (одном из крупнейших в мире производителей цианида натрия). Стоимость сделки оценивалась в $500 млн. Как говорят собеседники “Ъ”, малые нефтекомпании изначально требовали существенных вложений для поддержания целевой добычи. При этом, говорят собеседники “Ъ”, Яков Голдовский успел окупить свои затраты в эти активы.

На высокую долговую нагрузку First Oil еще в 2021 году указывало агентство НКР при последнем присвоении рейтинга ПНГ. Как отмечали в НКР, в 2019 году группа нарушила часть условий по кредиту, в 2020 году долг был реструктурирован, при этом одним из условий стало соблюдение минимального уровня объема добычи, компания его не выполнила. По итогам 2024 года выручка ПНГ увеличилась в 2,2 раза, до 11,3 млрд руб., чистый убыток составил 1,65 млрд руб. против убытка 1,37 млрд руб. годом ранее.

По словам источника “Ъ”, к ухудшению финансового положения компании и существенному сокращению инвестиций привело резкое падение цен на нефть в 2020 году, в период пандемии. В 2024 году, говорит собеседник “Ъ”, к компании присоединились инвесторы из Казахстана Тимур Куанишев и Евгений Шленских с планами по увеличению добычи нефти до 1 млн тонн в год. Но повышение ключевой ставки и санкции против российской нефтяной отрасли оказали дополнительное давление на бизнес, что привело к росту задолженности перед кредиторами и сложностям с обслуживанием обязательств, поясняет собеседник “Ъ”.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что на стадии опубликованного намерения компания еще может избежать начала банкротства через погашение просрочки, выдачу обеспечения или согласование реструктуризации долгов. По словам юриста, публикация намерения часто используется кредитором как инструмент давления в переговорах.

Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня отмечает, что возможно согласование отсрочки или рассрочки исполнения обязательств, предоставление скидки с долга, обмен требований на доли в уставном капитале или акции, а также прощение части неустойки. Кроме того, в структуру мирового соглашения могут быть включены механизмы перевода долга или возложения исполнения обязательств на третье лицо, например инвестора, добавляет он.

Подать заявление о банкротстве ВТБ может только через 15 дней после уведомления, продолжает Олег Пермяков. По его словам, если ВТБ пойдет на это и заявление будет признано судом обоснованным, то будет введена первая процедура — наблюдение, а затем кредиторы и суд выберут дальнейшую траекторию движения дела — ввести реабилитационные процедуры либо сразу конкурсное производство.

Ольга Мордюшенко