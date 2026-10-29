В Госдуме предложили увеличить сроки реализации инвестпроектов в ОЭЗ Калининградской области
Комитет Госдумы по экономической политике одобрил в первом чтении поправки к закону об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области. Изменения предусматривают увеличение сроков реализации инвестиционных проектов, расширение перечня учитываемых капитальных затрат и продление механизма господдержки до 2045 года. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков, представлявший законопроект на заседании комитета 29 октября.
В начале ноября сенатор также представит документ на пленарном заседании Госдумы. По его словам, предложенные меры должны создать дополнительные условия для привлечения инвестиций в экономику региона.
Обосновывая необходимость изменений, Шендерюк-Жидков указал на сложности, с которыми столкнулась Калининградская область из-за санкционных ограничений и изменения условий транзита грузов.
«Санкционные ограничения практически полностью ограничили передвижение товаров по суше. Каждый год все больше уменьшаются квоты, которые литовцы вводят на товары, еще разрешенные к перевозке, а практически все так называемые санкционные грузы уже не идут по территории Литвы, а идут лишь только морем»,— заявил сенатор на заседании комитета.
При этом, по его оценке, экономика региона продолжает развиваться достаточно успешно.
Законопроект предусматривает три основных изменения в федеральный закон об ОЭЗ, действующий с 2006 года.
Первое касается сроков реализации инвестиционных проектов. Для резидентов, включенных в реестр в период с 2024 по 2027 год, предлагается увеличить с трех до шести лет срок, в течение которого необходимо выполнить установленные требования к объему инвестиций.
Сейчас резиденты ОЭЗ пользуются налоговыми льготами: в первые шесть лет ставка налога на прибыль и налога на имущество составляет 0%, а в последующие шесть лет применяется половина установленной ставки. При этом предусмотренный законом объем вложений — например, 150 млн рублей — необходимо обеспечить в течение трех лет.
По словам Шендерюка-Жидкова, в условиях санкционных ограничений часть предприятий не успевает выполнить это требование в установленный срок. Продление периода реализации проектов должно помочь резидентам сохранить доступ к предусмотренным законом льготам.
Второе изменение связано с учетом капитальных вложений. В перечень затрат, которые могут засчитываться при выполнении инвестиционных обязательств, предлагается включить расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технические работы. Сейчас при расчете учитываются, в частности, вложения в основные средства, оборудование и технику.
Кроме того, законопроект уточняет порядок учета оборудования, приобретенного в период действия прежнего режима регулирования. До принятия закона об ОЭЗ в Калининградской области действовал федеральный закон № 13, предусматривавший льготы при импорте. Из-за несогласованности правил, применявшихся в старой и новой особых экономических зонах, часть оборудования до сих пор не может использоваться новыми резидентами.
Третья инициатива предусматривает продление господдержки до 2045 года. Речь идет о механизме компенсации изменения условий ведения хозяйственной деятельности. Сейчас отдельные инструменты такой поддержки действуют до 2031 года, хотя сам режим ОЭЗ рассчитан до 2045-го.
Как отметил сенатор, предложения по корректировке законодательства губернатор региона представил в конце 2025 года на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Там инициативы были подготовлены к дальнейшей проработке, после чего их продолжительное время обсуждали с федеральным правительством.
Поправки пока прошли только первое чтение в профильном комитете Госдумы. Для вступления новых правил в силу законопроекту предстоит пройти дальнейшие этапы парламентского рассмотрения.