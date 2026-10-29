В Госдуме предложили увеличить сроки реализации инвестпроектов в ОЭЗ Калининградской области

«Санкционные ограничения практически полностью ограничили передвижение товаров по суше. Каждый год все больше уменьшаются квоты, которые литовцы вводят на товары, еще разрешенные к перевозке, а практически все так называемые санкционные грузы уже не идут по территории Литвы, а идут лишь только морем»,— заявил сенатор на заседании комитета.