Электрички между Краснодаром и Новороссийском перевезли 830 тысяч пассажиров

В январе–сентябре 2026 года на маршруте Краснодар — Новороссийск электричками перевезли 830,4 тыс. пассажиров — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.