Электрички между Краснодаром и Новороссийском перевезли 830 тысяч пассажиров
В январе–сентябре 2026 года на маршруте Краснодар — Новороссийск электричками перевезли 830,4 тыс. пассажиров — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Еще на одном кубанском направлении — Краснодар — Тимашевская — пассажиропоток вырос на 10% и составил 522,8 тыс. человек.
В целом по СКЖД лидером по динамике роста перевозок в электричках стала Республика Дагестан: на маршруте Махачкала — Дербент перевезли 1,3 млн пассажиров (+17%), на маршруте Махачкала — Хасав-Юрт — 546 тыс. (+18%).
В Ростовской области выросла популярность маршрутов северного направления: Ростов — Лихая перевез 1,2 млн пассажиров (+9%), Лихая — Кутейниково — 451,2 тыс. (+10%). Самое востребованное направление на Дону — Ростов — Таганрог — также показало рост: 3,4 млн пассажиров (+2%).
Отмечается, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».