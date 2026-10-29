Вытрезвитель в Саратовской области не откроют в 2026 году

Замминистра напомнил, что раньше людей в состоянии опьянения доставляли в вытрезвители, чтобы они не переохладились, не стали жертвами преступлений вроде кражи и сами не нарушили закон. Сейчас, по его наблюдениям, таких людей на улицах нет, хотя нагрузка на приемные отделения больниц сохраняется. На уровне правительства вопрос не форсируют: если бы ситуация была острой, открытие бы не откладывали.