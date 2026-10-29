Вытрезвитель в Саратовской области не откроют в 2026 году
Молодое поколение не приветствует алкоголь
Социально-медицинская организация, которая должна выполнять функции вытрезвителя, не начнет работу в Саратовской области в 2026 году. Об этом 29 октября на брифинге сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
По его словам, в этом году учреждение работать не будет, но варианты его размещения и открытия продолжают рассматривать. Господин Грайфер отметил, что ведомство занимается профилактикой вредных привычек, а среди молодежи сейчас потребление алкоголя не приветствуется.
Замминистра напомнил, что раньше людей в состоянии опьянения доставляли в вытрезвители, чтобы они не переохладились, не стали жертвами преступлений вроде кражи и сами не нарушили закон. Сейчас, по его наблюдениям, таких людей на улицах нет, хотя нагрузка на приемные отделения больниц сохраняется. На уровне правительства вопрос не форсируют: если бы ситуация была острой, открытие бы не откладывали.
Ранее вытрезвитель собирались открыть в Саратове на 2-м Акмолинском проезде в Заводском районе. О планах заявляли в 2023 и 2024 годах. В июле 2025 года выяснилось, что доставшееся от соцзащиты здание требует ремонта, а в октябре обсуждали его снос и установку модульной конструкции.