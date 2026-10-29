Органное шоу, балет и выставка картин «Город как вдохновение»

В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом неуклюжий хозяин умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Мультфильм наполнен множеством пародий и оммажей на классические хорроры, включая «Психо» Альфреда Хичкока, классических монстров Universal и клип Майкла Джексона Thriller.