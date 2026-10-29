Органное шоу, балет и выставка картин «Город как вдохновение»
Куда сходить в Ростове-на-Дону 30, 31 октября и 1 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, спектакли и балет, а также посетить лекцию о джазе и выставку картин о городе. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».
Где послушать музыку
В клубе «Мед» 30 октября в 20:00 пройдет концерт рэпера Словетского (Валентин Преснов). Участник культовой группы «Константа» и артист творческого объединения Gazgolder сочетает российскую уличную, околокриминальную романтику с классическим нью-йоркским хип-хоп звучанием. На концерте он исполнит лучшие сольные композиции, обещают организаторы
Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)
31 октября в 14:00 в «Особняке 1898» состоится органное шоу «Призрак оперы». В программе вечера органные шедевры Баха и Вивальди; лирические произведения эпохи романтизма; арии и фрагменты оперной классики в исполнении солистки Ростовского музыкального театра; знаменитый дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», говорится в описании.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)
31 октября в 20:00 на Кроп Арене «Воздух» выступит российский альтернативный поп-исполнитель Мартин (Михаил Смирнов). В прошлом — финалист шоу «Голос. Дети» и представитель России на Детском Евровидении 2015. Его главные треки — «Ты случилась», «Яд» и «Другие планы».
Стоимость билетов — от 2400 руб. (12+)
Какие спектакли посетить
30 и 31 октября в 18:00 в ростовском музыкальном театре покажут балет «Белоснежка и семь гномов». На сцене предстанет известный сюжет о доброй принцессе, ее завистливой мачехе и семи маленьких трудолюбивых горняках.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)
На сцене молодежного театра Ростова 1 ноября в 11:00 — спектакль «Пеппи Длинный чулок». Это история про самую сильную девочку на свете, у которой папа — капитан дальнего плаванья и по совместительству король на острове. Ее боятся бандиты, уважают полицейские и любят дети со всего света, потому что она рассказывает такие невероятные истории, что они становятся явью
Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)
Театр драмы им. Горького в воскресенье в 18:30 покажет спектакль «Варшавская мелодия». Студенты Виктор и Гелена случайно встретились в Москве на концерте в консерватории. Она приехала из послевоенной Варшавы учиться камерному пению. Он, прошедший войну, учится на винодела. Случайная встреча привела их к настоящей, большой любви. Героев разлучает изданный закон о запрете браков с иностранцами. Виктор и Гелена расстаются — чтобы через несколько лет встретиться вновь.
Стоимость билет — от 500 руб. (12+)
Что смотреть в кино
Кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу проведет показ нового фильма Падрика Маккинли «До последнего грамма» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу в главных ролях. Главному герою Мерфи предстоит отбыть тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.
Стоимость билетов — 570 руб. (16+)
В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом неуклюжий хозяин умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Мультфильм наполнен множеством пародий и оммажей на классические хорроры, включая «Психо» Альфреда Хичкока, классических монстров Universal и клип Майкла Джексона Thriller.
Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)
В кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Горизонт Cinema&Emotion» покажут «Фьорд» — фильм, получивший золото на Каннском фестивале 2026 года. В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.
Стоимость билетов — от 570 руб. (18+)
Чем еще можно заняться
В Донской публичной государственной библиотеке проходит выставка «Город как вдохновение». Каждое произведение в экспозиции — это взгляд на Ростов и Ростовскую область через призму индивидуального восприятия студентов и выпускников Ростовского художественного училища им. Грекова.
Вход свободный
В здании Ростовского областного музея краеведения «Особняк Ф. Н. Солодова» 30 октября в 16:00 пройдет лекция «Ростов в стиле джаз». Лектор Даниил Ковалев порассуждает почему Ростов — одна из столиц этого музыкального направления, расскажет о легендах отечественного джаза, обсудит с гостями возрождения интереса к джазу в 70-е.
Вход свободный