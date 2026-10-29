В Петербурге умер второй пострадавший при атаке БПЛА 18 октября
Об этом сообщили в НИИ имени Джанелидзе
В Санкт-Петербурге скончался еще один человек, пострадавший при атаке беспилотников 18 октября. Мужчина получил тяжелые травмы и проходил лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Как сообщает «Фонтанка» 29 октября, информацию о смерти пациента подтвердили в медицинском учреждении.
После атаки в клинику доставили двух пострадавших. Один из них уже выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников 18 октября погиб один человек, еще пятеро были госпитализированы. Таким образом, число погибших увеличилось до двух.