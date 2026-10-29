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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге умер второй пострадавший при атаке БПЛА 18 октября

Об этом сообщили в НИИ имени Джанелидзе
В Санкт-Петербурге скончался еще один человек, пострадавший при атаке беспилотников 18 октября. Мужчина получил тяжелые травмы и проходил лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Число погибших при атаке беспилотников на Петербург 18 октября выросло до двух

Число погибших при атаке беспилотников на Петербург 18 октября выросло до двух

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщает «Фонтанка» 29 октября, информацию о смерти пациента подтвердили в медицинском учреждении.
После атаки в клинику доставили двух пострадавших. Один из них уже выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников 18 октября погиб один человек, еще пятеро были госпитализированы. Таким образом, число погибших увеличилось до двух.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор