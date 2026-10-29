На Кубани с начала года спасли более 15 тысяч человек с инсультом

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Владимира Крушельницкого, сеть сосудистых центров в регионе повышает доступность и качество специализированной экстренной помощи, а также позволяет снизить заболеваемость, инвалидность и смертность от болезней системы кровообращения. В этом году возможности системы выросли: открылся сосудистый центр на базе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи и три теле-ПСО — в Динском, Крымском и Усть-Лабинском районах.