Госэкспертиза выдала СМЗ положительное заключение на строительство нового производства

По проекту в состав разделительного комплекса входят главный корпус, лаборатория, административно-бытовой блок, склады химической продукции, резервуары и инженерная инфраструктура. В ближайшие дни начнутся работы по строительству склада для временного хранения материалов и оборудования, необходимых для дальнейшего строительства основного производства. Проектная площадь склада — 84 кв. м, высота около 10 м. После завершения строительства основного производственного комплекса он будет использоваться для хранения готовой продукции.