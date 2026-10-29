Госэкспертиза выдала СМЗ положительное заключение на строительство нового производства
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ОАО «Соликамский магниевый завод» 29 октября получило положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства второго этапа комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Комплекс будет построен на производственной площадке СМЗ. После ввода производства в эксплуатацию планируется ежегодно выпускать около 2,5 тыс. тонн готовой продукции.
По проекту в состав разделительного комплекса входят главный корпус, лаборатория, административно-бытовой блок, склады химической продукции, резервуары и инженерная инфраструктура. В ближайшие дни начнутся работы по строительству склада для временного хранения материалов и оборудования, необходимых для дальнейшего строительства основного производства. Проектная площадь склада — 84 кв. м, высота около 10 м. После завершения строительства основного производственного комплекса он будет использоваться для хранения готовой продукции.
О планах создания Соликамским магниевым заводом нового производства редкоземельных металлов стало известно в начале 2025 года. Ему присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края. Как сообщал в январе 2025 года на встрече с губернатором Дмитрием Махониным замгендиректора ГК «Росатом» (корпорации передано большинство акций СМЗ) Кирилл Комаров, специалисты «Росатома» разработали технологию разделения группового концентрата для выделения из него редкоземельных металлов (РЗМ) так называемой «магнитной группы», например неодима и празеодима.
Постоянные магниты востребованы в ветроэнергетике, электродвижении. Новое разделительное производство в Соликамске сможет поставлять на российский рынок сырье для выпуска 1 тыс. тонн магнитов в год уже на начальном этапе. В проект инвестируют около 7 млрд руб.
ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю соликамского предприятия приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас завод управляется структурами ГК «Росатом». Выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., чистый убыток — 3,2 млрд руб.