На строительной площадке в «Екатеринбург-Сити» прошел показ мод

Одежду для показа предоставил строительно-торговый дом «Петрович». В основу образов легли принты «Отпечатки города», созданные по фотографиям знаковых зданий, архитектурных деталей и городских текстур Екатеринбурга. Автором снимков выступил Вадим Шамсияров. Концепцию переосмысления строительной одежды разработала основатель Высшей школы имиджа и стиля Наталья Семенова. Через сочетание индустриальной эстетики и моды организаторы решили привлечь внимание к строительным профессиям и людям, которые создают современный облик города.