На строительной площадке в «Екатеринбург-Сити» прошел показ мод
Действующую стройплощадку 100-метровой «Башни А» в деловом квартале в «Екатеринбург-Сити» 29 октября превратили в подиум в преддверии юбилейного XXV сезона «Недели моды в Екатеринбурге». Модели представили строительную спецодежду в эстетике высокой моды.
Одежду для показа предоставил строительно-торговый дом «Петрович». В основу образов легли принты «Отпечатки города», созданные по фотографиям знаковых зданий, архитектурных деталей и городских текстур Екатеринбурга. Автором снимков выступил Вадим Шамсияров. Концепцию переосмысления строительной одежды разработала основатель Высшей школы имиджа и стиля Наталья Семенова. Через сочетание индустриальной эстетики и моды организаторы решили привлечь внимание к строительным профессиям и людям, которые создают современный облик города.
Строящийся офисный центр возводит компания «УГМК-Застройщик». «Такой проект наглядно показывает, как индустриальная мощь Екатеринбурга может быть по-настоящему красивой и стильной. Но главное — он посвящен людям, которые каждый день делают значимую работу, формируя новый облик города»,— прокомментировал показ генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Высота «Башни А» достигнет 100 м. При ее возведении применяется трубобетонная технология: стальные колонны заполняются высокопрочным бетоном. По данным девелопера, это первое в России стометровое здание с такой конструкцией. Технология обеспечивает высокую несущую способность и позволяет создавать просторные офисные помещения с минимальным количеством колонн.
Юбилейный XXV сезон «Недели моды в Екатеринбурге» пройдет с 3 по 8 ноября в Уральском центре развития дизайна. Свои коллекции представят более 60 российских дизайнеров и брендов.