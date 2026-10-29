В Черноземье 31 октября ожидается холодная и пасмурная погода, до +12°C
В субботу, 31 октября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +6°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +8°C, днем поднимется до +9°C, а вечером и ночью снова опустится до +8°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +10°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +7°C, днем будет до +8°C, вечером — снова +7°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем поднимется до +11°C, вечером будет +9°C, а ночью столбик термометра покажет +8°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +5°C, днем — +8°C, вечером столбик термометра покажет до +7°C, а ночью будет +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +5°C, днем — +12°C, вечером — +9°C, а ночью столбик термометра опустится до +8°C. Ветер до 4 м/с.