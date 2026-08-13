Венесуэла хочет вернуть 31 тонну золота из Великобритании

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны намерены добиваться возвращения хранящегося в Банке Англии золотого запаса стоимостью около $4 млрд. По его словам, правительство Венесуэлы также планирует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры после разрушительных землетрясений в июне. Заявление господина Родригеса прозвучало на фоне роста месячной инфляции до 20%.

Банк Англии на протяжении многих лет отказывается отдавать 31 тонну венесуэльского золота из своих подземных хранилищ, поскольку не признает легитимность правительства Николаса Мадуро. Несмотря на арест Мадуро властями США в январе и запрос со стороны исполняющей обязанности президента Делси Родригес к королю Карлу III, британские суды пока блокируют передачу активов.

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что землетрясения, из-за которых погибли более 6 тыс. человек, нарушили цепочки поставок. Из-за этого, объяснили в ЦБ, инфляция выросла в июле до 19,9% по сравнению с 13,8% в предыдущем месяце. По данным Reuters, годовая инфляция в стране достигла 575,9%.

Екатерина Наумова