Венесуэла хочет вернуть 31 тонну золота из Великобритании
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны намерены добиваться возвращения хранящегося в Банке Англии золотого запаса стоимостью около $4 млрд. По его словам, правительство Венесуэлы также планирует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры после разрушительных землетрясений в июне. Заявление господина Родригеса прозвучало на фоне роста месячной инфляции до 20%.
Банк Англии на протяжении многих лет отказывается отдавать 31 тонну венесуэльского золота из своих подземных хранилищ, поскольку не признает легитимность правительства Николаса Мадуро. Несмотря на арест Мадуро властями США в январе и запрос со стороны исполняющей обязанности президента Делси Родригес к королю Карлу III, британские суды пока блокируют передачу активов.
Центральный банк Венесуэлы сообщил, что землетрясения, из-за которых погибли более 6 тыс. человек, нарушили цепочки поставок. Из-за этого, объяснили в ЦБ, инфляция выросла в июле до 19,9% по сравнению с 13,8% в предыдущем месяце. По данным Reuters, годовая инфляция в стране достигла 575,9%.
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес 24 июня 2026 года объявила в стране чрезвычайное положение после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером по местному времени.
Эти подземные толчки стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года, а председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил полное разрушение около 15 домов в северном штате Ла-Гуайра. Временный уполномоченный президент Делси Родригес также сообщила, что количество жертв землетрясений к началу июля увеличилось до 2595 человек, пострадавшими числятся почти 11,3 тыс. человек, а более 5 тыс. человек лишились жилья.
Всемирный банк оценил материальный ущерб от землетрясений в $19,6 млрд, причем $9,3 млрд приходится на жилые здания. 18 июля 2026 года Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму $346 млн, которые, по заявлению Делси Родригес, будут направлены на восстановление и реконструкцию.