В Свердловской области упразднят две заброшенные деревни

Комиссия администрации Сосьвинского муниципального округа, в состав которого входят обе деревни, обследовала территории в мае 2026 года. В деревне Тюменской не обнаружили дорог, жилых строений и объектов инфраструктуры. В Усть-Березовке схожая ситуация, однако там расположена железнодорожная станция.