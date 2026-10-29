В Свердловской области упразднят две заброшенные деревни
В Серовском районе Свердловской области готовятся упразднить деревни Тюменская и Усть-Березовка. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания региона.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, обе деревни фактически прекратили существование: в них нет постоянно проживающих и зарегистрированных жителей. Площадь Тюменской составляет 36,38 га, Усть-Березовки — 65,02 га.
Комиссия администрации Сосьвинского муниципального округа, в состав которого входят обе деревни, обследовала территории в мае 2026 года. В деревне Тюменской не обнаружили дорог, жилых строений и объектов инфраструктуры. В Усть-Березовке схожая ситуация, однако там расположена железнодорожная станция.
В июне дума Сосьвинского муниципального округа признала упразднение деревень целесообразным. «Ввиду отсутствия граждан, проживающих на территории упраздняемых населенных пунктов, опрос мнения населения этих населенных пунктов не проводился»,— говорится в документе.
Однако в целях информирования населения информацию о планируемом упразднении деревень опубликовали в газете «Серовский рабочий» в апреле 2026 года. По данным пояснительной записки, возражений и предложений от жителей не поступило.
Законопроект предстоит рассмотреть депутатам Законодательного собрания региона. После принятия его должен подписать губернатор. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
В феврале депутаты Законодательного собрания региона одобрили упразднение поселка Каквинские Печи площадью 47,8 га в районе Карпинска.