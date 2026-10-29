Более 61% пшеницы нового урожая из Адыгеи отнесли к продовольственным классам
Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» оценили качество 300,2 тыс. т мягкой пшеницы урожая 2026 года из Адыгеи. Исследованный объем составил 78,9% от валового сбора в регионе, пробы отобрали от 639 сформированных партий. Согласно результатам лабораторных исследований, 61,4% проверенного зерна (около 184,4 тыс. т) отнесли к третьему и четвертому классам.
55,2% составила пшеница четвертого класса. Доля пшеницы третьего класса достигла 6,3%, на пятый класс пришлось 38,6%. Отмечается, что партии третьего класса имеют высокие технологические свойства для мукомольного производства, массовая доля белка достигает 13,9%, а содержание сырой клейковины варьируется от 22,58% до 28,46%. Качество клейковины по показателю ИДК зафиксировано на уровне 76 ед., что обеспечивает тесту высокую прочность и упругость. Пшеница четвертого класса также отличается стабильными технологическими параметрами: средневзвешенное значение ИДК достигает 72,4 ед., при этом более 86% партий отнесено к первой группе качества.
Адыгейская пшеница отличается высокой плотностью. Натура зерна третьего класса в среднем достигает 772 г/л при нормативе не менее 730 г/л, в четвертом классе показатель зафиксирован на уровне 769 г/л.
Гиагинский район лидирует по валовому объему: специалисты проверили 96,6 тыс. т пшеницы, около трети всего проверенного урожая. Из них 69 тыс. т составило продовольственное зерно, в том числе 9,5 тыс. т пшеницы третьего класса.
Кошехабльский район продемонстрировал максимальную долю продовольственного зерна, более 81% исследованного урожая отнесено к третьему и четвертому классам. Шовгеновский район показал лучшие качественные параметры: там отмечается наибольший удельный выход пшеницы третьего класса (14,5%), а среднерайонные показатели клейковины (19,17%) и белка (12,11%) стали самыми высокими в Адыгее. В Красногвардейском районе к продовольственным классам отнесено 75% партий при среднем значении клейковины 18,82%.
Стабильные результаты показали хозяйства западной и пригородной зон: в Теучежском районе исследовали 34,5 тыс. т, в Майкопском — 18,4 тыс. т. В Тахтамукайском районе из 9,3 тыс. т около трети (31,2%) пополнило продовольственный фонд. В пригородной зоне Майкопа из 8,2 тыс. т более 38% соответствуют требованиям четвертого класса.
Заместитель заведующего испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Дмитрий Савченко пояснил, что около 81 тыс. т пшеницы четвертого класса не достигло нормативов третьего класса из-за нехватки сырой клейковины (менее 23%) при содержании белка более 12%. Похожая причина и у пятого класса: порядка 93,6 тыс. т зерна уступили продовольственный статус только по уровню клейковины (ниже 18%), сохранив белок выше 10%. Он отметил, что это безопасное и чистое зерно без признаков повреждения, а сдвиг в белково-углеводном балансе объясняется погодными условиями в фазе созревания.
Кроме того, зафиксированы высокая чистота и фитосанитарная безопасность зерна. Средневзвешенное содержание сорной примеси в партиях четвертого класса — 0,42% при допустимом пределе до 2,0%, зерновой примеси — 1,16% при нормативе до 5,0%. Повреждение клопом-черепашкой минимальное (в среднем 0,01%), головневые зерна отсутствуют. Влажность партий — в среднем 10,4–10,9% при норме не более 14,0%.