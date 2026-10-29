Более 61% пшеницы нового урожая из Адыгеи отнесли к продовольственным классам

Заместитель заведующего испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Дмитрий Савченко пояснил, что около 81 тыс. т пшеницы четвертого класса не достигло нормативов третьего класса из-за нехватки сырой клейковины (менее 23%) при содержании белка более 12%. Похожая причина и у пятого класса: порядка 93,6 тыс. т зерна уступили продовольственный статус только по уровню клейковины (ниже 18%), сохранив белок выше 10%. Он отметил, что это безопасное и чистое зерно без признаков повреждения, а сдвиг в белково-углеводном балансе объясняется погодными условиями в фазе созревания.