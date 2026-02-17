«Госуслуги» вызывают такси

Таксисты и мотоциклисты получат возможность оформить договор ОСАГО через портал «Госуслуги», следует из подготовленных поправок к профильному закону. При этом владелец транспортного средства сможет выбрать любого страховщика, однако приобретать полис придется по максимальному тарифу. Это поможет повысить доступность полиса для данных категорий авто- и мотовладельцев, а также позволит страховщикам дополнительно заработать. Однако в страховых компаниях воспринимают инициативу без оптимизма.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Таксисты и мотоциклисты смогут оформлять ОСАГО через «Госуслуги». Это следует из поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с ними ознакомился “Ъ”), подготовленных председателем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым. Заключение договора на платформе будет осуществляться с использованием информации о транспортном средстве и страхователе из его учетной записи. В настоящее время через «Госуслуги» можно получать возмещение по страховому случаю, но заключать договор страхования нельзя.

Планируется, что данные о водителях, допущенных к управлению, владелец транспортного средства вводит самостоятельно. При этом водитель сможет заключить договор с любым страховщиком по одинаковой цене.

Однако стоимость полиса будет рассчитываться «по максимальной базовой ставке страхового тарифа для соответствующего вида транспорта, а также с учетом значений стандартных коэффициентов для авто и индивидуальных значений коэффициентов всех водителей, допущенных к управлению», отмечается в пояснительной записке. Договор будет считаться заключенным после оплаты и начнет действовать спустя три дня.

По словам Анатолия Аксакова, инициаторами этого документа являются Банк России и правительство. Использование данных из «Госуслуг» упростит приобретение полиса, позволит исключить искажение данных и снизить риск недобросовестных действий, уверены в ЦБ. В Минфине «концептуально поддерживают инициативу заключения договоров ОСАГО для отдельных категорий лиц через "Госуслуги"». При этом в настоящее время вопрос «прорабатывается и обсуждается с профессиональным сообществом», отметили в министерстве.

Указанные категории пользователей автотранспорта обращают внимание на сложности оформления обязательных страховых полисов. «Страховщики часто отказывают в страховании автомобилей такси, и это является одним из барьеров входа на рынок — без спецстраховки перевозчик не может легально работать в отрасли»,— отмечает исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. «Попытки оформить страховку на сайте зачастую превращаются в обновления страницы и совершенно случайно появляющиеся технические сбои, такие как зависания, исчезновения данных и бесконечная необходимость корректировать введенные параметры»,— указывает руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. Кроме того, по его словам, мотоциклисты сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг, в том числе в виде страхования жизни на сумму 50 тыс. руб.

По данным НАПИ, в 2025 году в РФ было зарегистрировано около 800 тыс. автомобилей такси. По данным «Автостата», в стране зарегистрировано 2 млн мотоциклов. Согласно данным «Национальной страховой информационной системы», годовые и короткие полисы оформлены почти на 600 тыс. автомобилей такси и на 465 тыс. мотоциклов. Во Всероссийском союзе страховщиков оценивают долю недострахованных автовладельцев в целом в 10%.

В страховых компаниях оценивают инициативу регуляторов осторожно, в том числе потому, что на «Госуслугах» распределения рисков между страховщиками не планируется. «Пользователь может выбрать любого страховщика, это создает предпосылки для того, что достаточно рисковый сегмент страхователей может сконцентрироваться у какой-то одной компании»,— отмечает директор по управлению портфелем ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. «Превращение "Госуслуг" в "мегамаркетплейс" является серьезным вызовом для конкуренции на страховом рынке»,— считает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.

Однако эксперты считают, что страховщики смогут заработать на новом механизме. «Расчет на то, что простота оформления привлечет новых клиентов»,— отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота. Кроме того, как отмечает ЦБ, передача договоров в перестраховочный пул ОСАГО «нивелирует влияние рисков высокой убыточности». Стоимость полиса заведомо выше, чем если бы полис оформлялся другими способами, «что вместе с перестраховочным пулом сокращает объем выплат и увеличивает объем денежных средств у страховщика», считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Снижаются затраты и на привлечение клиентов. «Продажа полисов ОСАГО в отделениях банков требует 1% расходов, онлайн — 0,5%, а в случае с "Госуслугами" клиенты уже там»,— поясняет господин Бархота.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова