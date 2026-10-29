Челябинский миндортранс заплатит банку 269 млн рублей долга

Заявление организация подала в июне этого года. Банк просил взыскать с миндора области 269,1 млн руб. убытков, происхождение которых неизвестно. Суд удовлетворил требования, взыскав также госпошлину в размере 1,8 млн руб. В деле в качестве третьего лица участвовало ООО «Союз Автодор» (Ивановская область).