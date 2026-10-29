Челябинский миндортранс заплатит банку 269 млн рублей долга
Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования АО «Локо-Банк» к министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. С ведомства взыскали 269,1 млн руб., сообщает пресс-служба суда.
Заявление организация подала в июне этого года. Банк просил взыскать с миндора области 269,1 млн руб. убытков, происхождение которых неизвестно. Суд удовлетворил требования, взыскав также госпошлину в размере 1,8 млн руб. В деле в качестве третьего лица участвовало ООО «Союз Автодор» (Ивановская область).
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2024 году с ООО «Союз Автодор» заключили два контракта на содержание дорог в шести муниципалитетах Челябинской области в 2024–2027 годах. Стоимость работ составила 1,9 млрд руб.