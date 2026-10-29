В Ростове продают долю участка с разрушенным кафе за 32 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на торги имущество Владимира Яцкевича, признанного банкротом: долю в земельном участке площадью 600 кв. м на улице Шоссейной и нежилое здание площадью 183,6 кв. м. Начальную цену установили в 32 млн руб. Заявки примут с 2 ноября по 22 декабря, а результаты объявят 22 декабря 2026 года. Если покупатель не найдется, цена поэтапно снизится до 3,2 млн руб. — на 90% ниже стартовой. Объявление опубликовало АО «Центр дистанционных торгов» на Федресурсе; организатором выступает финансовый управляющий Елена Лазарева.
Покупателю предлагают не целый участок, а долю господина Яцкевича. В сообщении указано, что апелляционное определение от 28 марта 2019 года по делу признало за его бывшей супругой Яцкевич Е.Ю. право на половину участка и уменьшило долю должника до половины. При этом регистрация доли бывшей супруги не состоялась из-за запрета на регистрационные действия. Управляющий предложил ей воспользоваться преимущественным правом покупки, но ответа в установленный срок не получил. Выручку от продажи общего имущества распределят между конкурсной массой и бывшей супругой с учетом их долей.
Разрешенное использование земли — для эксплуатации кафе. Само здание, по описанию организатора, разрушено; сохранился фундамент, который, как утверждает управляющий, позволяет реконструировать объект. На недвижимость наложили запреты на регистрационные действия: в извещении названы Ленинский отдел судебных приставов, Советский районный суд и Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Запреты связаны с постановлениями 2015 и 2016 годов.
Нынешняя продажа стала очередной попыткой реализовать объект в деле о банкротстве, которое Арбитражный суд Ростовской области ведет с 2019 года. В 2026 году участок и здание уже выставляли на публичное предложение с начальной ценой 36 млн руб. и минимальной — 3,6 млн руб.; прием заявок завершился 28 июля. Публичные реестры помечают те торги завершенными, но доступные карточки не раскрывают цену продажи и имя покупателя. В новом извещении управляющий снизил стартовую цену на 4 млн руб., а минимальную — на 400 тыс. руб. При новом цикле цена будет падать на 3,2 млн руб. каждые пять дней: от 32 млн руб. 2 ноября до 3,2 млн руб. в период с 17 по 22 декабря.
В 2020 году налоговая служба добилась включения в реестр требований к господину Яцкевичу 230,7 тыс. руб., из них 185,3 тыс. руб. основного долга и 45,4 тыс. руб. пеней. В споре фигурировали земельный налог за 2018 год и налог на имущество. Владимир Яцкевич оспаривал начисления, ссылаясь на снос объектов и передачу земли в пользование городской структуре; апелляционный суд оставил требования налоговой в силе. Однако эти сведения объясняют ход банкротства в целом, но не устанавливают, что именно налоговый долг стал причиной продажи нынешнего лота.
Задаток для участия в новых торгах составляет 6,4 млн руб. Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после его получения и оплатить покупку в течение 30 календарных дней. Кадастровая запись о площади здания сохраняется, хотя организатор сообщает о его фактическом разрушении; запреты на регистрацию также остаются существенными условиями сделки. Финальная цена и факт продажи станут известны после завершения приема заявок и публикации протокола.