В Ростове продают долю участка с разрушенным кафе за 32 млн рублей

Нынешняя продажа стала очередной попыткой реализовать объект в деле о банкротстве, которое Арбитражный суд Ростовской области ведет с 2019 года. В 2026 году участок и здание уже выставляли на публичное предложение с начальной ценой 36 млн руб. и минимальной — 3,6 млн руб.; прием заявок завершился 28 июля. Публичные реестры помечают те торги завершенными, но доступные карточки не раскрывают цену продажи и имя покупателя. В новом извещении управляющий снизил стартовую цену на 4 млн руб., а минимальную — на 400 тыс. руб. При новом цикле цена будет падать на 3,2 млн руб. каждые пять дней: от 32 млн руб. 2 ноября до 3,2 млн руб. в период с 17 по 22 декабря.