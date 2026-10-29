Суд в Волгограде изъял у инспектора ГИБДД 9 млн рублей

В апреле объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщала, что с 2000 года господин Борисов и его семья совершили около 220 сделок по купле-продаже транспорта. Общая сумма приобретенных автомобилей превысила 65 млн руб., в том числе с «красивыми» номерами. По версии прокуратуры, инспектор вопреки запретам лично и через доверенных лиц занимался бизнесом и не декларировал доходы. На его счета и счета родственников поступило более 19 млн руб., происхождение которых он не подтвердил.