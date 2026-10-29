Суд в Волгограде изъял у инспектора ГИБДД 9 млн рублей
И три микроавтобуса Mercedes
Центральный районный суд Волгограда изъял в доход государства имущество семьи инспектора ГИБДД Андрея Борисова, сообщил V1.RU. Сумма взыскания составила более 8,9 млн руб. Также в госдоход обращены три микроавтобуса Mercedes.
В апреле объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщала, что с 2000 года господин Борисов и его семья совершили около 220 сделок по купле-продаже транспорта. Общая сумма приобретенных автомобилей превысила 65 млн руб., в том числе с «красивыми» номерами. По версии прокуратуры, инспектор вопреки запретам лично и через доверенных лиц занимался бизнесом и не декларировал доходы. На его счета и счета родственников поступило более 19 млн руб., происхождение которых он не подтвердил.
На заседании 29 октября защита представила письменные показания свидетелей, но прокуратура отнеслась к ним скептически, сообщил корреспондент издания. Представитель страховой компании заявил, что все машины получали страховку только через Андрея Борисова. В суде также выяснилось, что инспектора привлекали к дисциплинарной ответственности после служебной проверки 2024 года. Прокурор указал, что у господина Борисова был единый бизнес, которым он фактически руководил. Надзорное ведомство внесло представление об отставке сотрудника ГИБДД, но он до сих пор служит.
Отдельное дело об увольнении господина Борисова из органов начнут рассматривать 3 ноября в Центральном районном суде.