Глава СКР поручил ускорить расследование дела о нарушении прав семьи в Уфе

Как сообщает информационный центр главы СКР, в приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась многодетная мать из Уфы. Заявительница, воспитывающая пятерых детей, в том числе двоих инвалидов, живет в многоквартирном доме на улице Заводской, построенном в 1951 году. Двухэтажное здание барачного типа находится в аварийном состоянии. Инженерные коммуникации неисправны, стены промерзают. В помещениях холодно, дети постоянно болеют. Ранее в квартире обрушились потолочные перекрытия. Несмотря на признание здания аварийным в 2021 году, до настоящего времени жильцам не предоставили благоустроенное жилье, а предлагаемой суммы компенсационной выплаты недостаточно для приобретения равнозначной недвижимости.