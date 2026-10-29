Глава СКР поручил ускорить расследование дела о нарушении прав семьи в Уфе
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУР по Башкирии Владимиру Архангельскому ускорить расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав семьи с пятью детьми и представить доклад о его результатах, а также мерах по переселению их из аварийного дома в благоустроенное жилье.
Как сообщает информационный центр главы СКР, в приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась многодетная мать из Уфы. Заявительница, воспитывающая пятерых детей, в том числе двоих инвалидов, живет в многоквартирном доме на улице Заводской, построенном в 1951 году. Двухэтажное здание барачного типа находится в аварийном состоянии. Инженерные коммуникации неисправны, стены промерзают. В помещениях холодно, дети постоянно болеют. Ранее в квартире обрушились потолочные перекрытия. Несмотря на признание здания аварийным в 2021 году, до настоящего времени жильцам не предоставили благоустроенное жилье, а предлагаемой суммы компенсационной выплаты недостаточно для приобретения равнозначной недвижимости.
Ситуация освещалась в СМИ.
В управлении СКР по республике с января этого года расследуется уголовное дело, по которому Александр Бастрыкин поручал представить доклад.