«Соблюдение требований повысит прозрачность движения отходов»
Юрист Рената Самойлова — о новых требованиях к объектам обращения с ТКО
В стране вступило в силу постановление правительства РФ, которое регламентирует обновленные требования к комплексам переработки ТКО. В частности, для мусоросортивочных комплексов установлены нормативы извлечения вторичных ресурсов из общего объема отходов. Исполнительный директор юридической компании «Эко Партнер» Рената Самойлова рассказала о текущей ситуации с переработкой мусора в Башкирии и что в регионе изменится с началом работы новых правил.
«В сентябре вступило в силу постановление правительства РФ «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочным станциям». Документом установлены нормативы по минимальному объему извлечения вторичных ресурсов на объектах обработки ТКО: не менее 13% массы поступивших твердых коммунальных отходов для комплексов мощностью до 100 тыс. т в год, не менее 15% — для объектов мощностью 100 тыс. т и более, и не менее 30% — в случае производства искусственных грунтов.
Однако для мусоросортировочных комплексов, построенных или реконструированных до 1 сентября 2025 года, требования смягчили: количество вторичных ресурсов на таких объектах должно извлекаться на уровне, предусмотренном проектной документацией, но не менее 9% массы поступивших ТКО. Прежнее постановление от 2020 года таких норм не содержало — количество вторресурсов устанавливалось инвестиционными программами по строительству и реконструкции, а также территориальными схемами обращения с отходами.
В Башкирии большинство мусоросортировочных комплексов введены в эксплуатацию до 2025 года. Непростая ситуация сложилась с переработкой мусора в Уфе. Схема потоков вывоза и утилизации мусора в столице республики определена территориальной схемой, утвержденной приказом минэкологии Башкирии от 30 декабря 2019 года. За организацию сбора и вывоза отходов в Уфе отвечает региональный оператор АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Предприятие эксплуатирует полигон в поселке Новые Черкассы, где в 2020 году запустило мобильную сортировочную линию, ранее там была организована ручная сортировка. Основной обработкой ТКО, согласно территориальной схеме обращения с отходами, занималось ООО «Эко-Уфа». В 2008 году компания ввела в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т. Однако в начале 2025 года комплекс прекратил работу из-за нерентабельности. Иные запланированные к строительству объекты обработки на территории вблизи полигона не запущены.
В других муниципалитетах ситуация обстоит несколько лучше, хотя большинство мусоросортировочных комплексов также построены до 2025 года. Отходы, образующиеся на территории Стерлитамака, до захоронения попадают на объекты сортировки, которые извлекают гораздо больший процент вторичных ресурсов. Аналогичная ситуация с отходами, образующимися в Баймаке, Сибае и других.
Также несколько изменились требования к весовому контролю, фото- и видеофиксации въезжающего транспорта на объекты обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. От такой обязанности освобождены те комплексы, на которые юрлица вывозят собственные отходы, и которые не принимают ТКО от региональных операторов.
В связи с этим хочу отметить проблемную ситуацию с объектами размещения отходов республиканского ООО «Табигат». Компании принадлежат 14 полигонов в различных районах Башкирии. Летом текущего года очередные торги по продаже 100% доли в уставном капитале «Табигата» не состоялись. В настоящее время в арбитражном суде Башкирии рассматриваются дела, связанные с взысканием «Табигатом» задолженности на десятки миллионов рублей с юрлиц за завышенный объем отгруженных отходов на эти полигоны. Споры возникли из-за отсутствия надлежащей видеофиксации технологических процессов. В судебных заседаниях было установлено, что объемы ввозимых отходов на один из полигонов «Табигата» определялись «на глаз», так как весовое оборудование отсутствовало. Соблюдение требований, о которых говорится в постановлении, позволит в дальнейшем избежать подобных спорных ситуаций, поскольку повысит прозрачность движения отходов».