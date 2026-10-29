«Соблюдение требований повысит прозрачность движения отходов»

В Башкирии большинство мусоросортировочных комплексов введены в эксплуатацию до 2025 года. Непростая ситуация сложилась с переработкой мусора в Уфе. Схема потоков вывоза и утилизации мусора в столице республики определена территориальной схемой, утвержденной приказом минэкологии Башкирии от 30 декабря 2019 года. За организацию сбора и вывоза отходов в Уфе отвечает региональный оператор АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Предприятие эксплуатирует полигон в поселке Новые Черкассы, где в 2020 году запустило мобильную сортировочную линию, ранее там была организована ручная сортировка. Основной обработкой ТКО, согласно территориальной схеме обращения с отходами, занималось ООО «Эко-Уфа». В 2008 году компания ввела в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т. Однако в начале 2025 года комплекс прекратил работу из-за нерентабельности. Иные запланированные к строительству объекты обработки на территории вблизи полигона не запущены.