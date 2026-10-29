Еще одна челябинская компания стабилизирует цены на бензин

Договор подписан с министерством тарифного регулирования и энергетики региона. Это произошло после совместной работы ведомства и антимонопольного органа с участниками топливного рынка Челябинской области. Компания установила уровень наценки на моторное топливо, включенное в соглашение, на социально-ответственном уровне. Ранее подобные договоры о стабилизации цен заключили ООО «Нефтересурс» и индивидуальный предприниматель.