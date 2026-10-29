В Ростовской области на обслуживание оборудования судов направят 4,8 млн рублей
Управление Судебного департамента в Ростовской области объявило закупку услуг по профилактическому обслуживанию и восстановлению работоспособности аппаратного оборудования. Начальная цена контракта составляет 4,79 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Контракт планируется исполнять с 1 декабря 2026 года по 31 июля 2027 года. Работы разделены на шесть этапов и будут финансироваться из федерального бюджета.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить круглосуточную работу службы технической поддержки — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Она будет заниматься диагностикой, локализацией и устранением неисправностей оборудования, а также консультированием по вопросам его эксплуатации.
Связь со службой поддержки должна осуществляться через горячую линию. В закупочной документации указано, что услуги предназначены для обслуживания оборудования 65 судов.