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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области на обслуживание оборудования судов направят 4,8 млн рублей

Управление Судебного департамента в Ростовской области объявило закупку услуг по профилактическому обслуживанию и восстановлению работоспособности аппаратного оборудования. Начальная цена контракта составляет 4,79 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Контракт планируется исполнять с 1 декабря 2026 года по 31 июля 2027 года. Работы разделены на шесть этапов и будут финансироваться из федерального бюджета.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить круглосуточную работу службы технической поддержки — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Она будет заниматься диагностикой, локализацией и устранением неисправностей оборудования, а также консультированием по вопросам его эксплуатации.
Связь со службой поддержки должна осуществляться через горячую линию. В закупочной документации указано, что услуги предназначены для обслуживания оборудования 65 судов.
Константин Соловьев