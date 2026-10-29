В Ростовской области на обслуживание оборудования судов направят 4,8 млн рублей

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить круглосуточную работу службы технической поддержки — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Она будет заниматься диагностикой, локализацией и устранением неисправностей оборудования, а также консультированием по вопросам его эксплуатации.