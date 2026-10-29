В аэропорту Уфы повторно ввели ограничения на полеты
В уфимском аэропорту повторно ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.
Сегодня утром подобные ограничения уже вводили, а около 14:00 аэропорт Уфы возобновил штатную работу.
При этом режим «Беспилотная опасность» продолжал действовать.
Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня в Башкирии сбили восемь беспилотников, пытавшихся атаковать Стерлитамак. По словам мэра города Эмиля Шаймарданова, обломки беспилотников упали на территорию одного из предприятий и нанесли мелкие повреждения.