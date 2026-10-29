На Кубани темп роста корпоративного кредитного портфеля составил 13,3%
Рост корпоративного кредитного портфеля в Краснодарском крае по данным на 1 сентября 2026 года составил 13,3% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом журналистам рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. По его словам, обязательства бизнеса региона перед банками на начала осени текущего года составили 3,8 трлн руб.
По данным Южного ГУ Банка России, в отраслевой структуре кредитного портфеля бизнеса ЮФО основу формируют предприятия из отрасли обрабатывающих производств (доля в портфеле на 1 сентября 2026 года — 20,5%, +0,1 процентных пункта год к году), операций с недвижимостью (32,4%, +4 п. п. г/г), а также оптовой и розничной торговли (15%, -1,4 п. п. г/г). В то же время, по словам Евгения Эберенца, за год наблюдается сокращение доли сельскохозяйственных (8,8%, -1,2 п. п. г/г) и строительных предприятий (6,2%, -1,2 п. п. г/г).
«При этом если смотреть на более длительный период (за пять лет, с конца 2021 года), то мы наблюдаем увеличение доли сферы операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (+18,5 п. п., до 32,4%) по сравнению с концом 2021 года — это характерно для большинства регионов федерального округа, но наибольший вклад внес Краснодарский край (+14,8 п. п., до 23,6%), Ростовская область (+13,3 п. п., до 25%) и Республика Крым (+35,9 п. п., до 44,8%)»,— рассказал господин Эберенц.
В то же время, по его словам, регулятор фиксирует снижение удельного веса обрабатывающих производств (-6,8 п. п., до 20,5%) преимущественно в Ростовской области (-9,4 п. п., до 33%) и Республике Адыгея (-35,1 п. п., до 8,5%).
«Что касается объемов кредитования в текущем году (за январь-август 2026 года) — мы видим некоторые структурные изменения. Так, в ЮФО заметно увеличилась доля ссуд компаниям так называемых “прочих видов деятельности”, в их числе страховая, финансовая, техническая и научная сферы (доля в объеме выдач за январь-август 2026 года — 18,1%, +11,8 п. п. г/г). При этом сократилась доля кредитов предприятиям обрабатывающей промышленности (15,1%, -4,4 п. п. г/г). А в СКФО выросла доля кредитов, выданных заемщикам сферы обрабатывающих производств (за январь-август 2026 года — 43,8%, +15,7 п.п. г/г), при этом сократился удельный вес компаний сельского хозяйства (9,7%, -14,5 п. п. г/г)»,— рассказал Евгений Эберенц.
Он отметил, что в целом на Юге, как и годом ранее, в объеме выдач (за январь-август 2026 года) преобладают долгосрочные кредиты (свыше года, при этом в 2021-2025 годах преобладали краткосрочные ссуды), и их доля в целом увеличилась (в сравнении с тем же периодом прошлого года), а по «коротким» (до года) займам, соответственно – снизилась.