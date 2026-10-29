На Кубани темп роста корпоративного кредитного портфеля составил 13,3%

Он отметил, что в целом на Юге, как и годом ранее, в объеме выдач (за январь-август 2026 года) преобладают долгосрочные кредиты (свыше года, при этом в 2021-2025 годах преобладали краткосрочные ссуды), и их доля в целом увеличилась (в сравнении с тем же периодом прошлого года), а по «коротким» (до года) займам, соответственно – снизилась.