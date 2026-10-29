БСК вошла в реестр эффективных и социально значимых предприятий
Межотраслевая рейтинговая компания включила АО «Башкирская содовая компания (БСК, «Росхим») в Реестр эффективных и социально значимых предприятий.
Реестр, который формирует информационно-аналитическое агентство МРК, основан на аналитике, которая учитывает комплексную оценку годовых финансовых показателей предприятий: активы, капитал и резервы, оборотные активы, чистую норму прибыли.
Помимо БСК, среди предприятий, занимающихся производством прочих основных неорганических и химических веществ, в реестр попали шесть организаций Башкирии: ООО «Ишимбайские сорбенты», ООО «Ишимбайские катализаторы», ООО «Стерлитамакский завод катализаторов», ООО «Ишимбайский специализированный завод химических катализаторов», ООО «Первая регенерирующая компания» и ОАО «Туймазытехуглерод».
«Мы уделяем большое внимание модернизации производственных мощностей. Именно она обеспечивает надежность работы производств, позволяет увеличивать объемы выпуска и повышать качество продукции. Также продолжаем инвестировать в развитие, чтобы укреплять устойчивость компании и вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона»,— отметил исполнительный директор БСК Александр Пименов.