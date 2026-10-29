БСК вошла в реестр эффективных и социально значимых предприятий

«Мы уделяем большое внимание модернизации производственных мощностей. Именно она обеспечивает надежность работы производств, позволяет увеличивать объемы выпуска и повышать качество продукции. Также продолжаем инвестировать в развитие, чтобы укреплять устойчивость компании и вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона»,— отметил исполнительный директор БСК Александр Пименов.