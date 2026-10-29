Подросток в Адыгее сбил инспектора ДПС и провез его на капоте несколько сотен метров
В Майкопе подростка подозревают в применении насилия в отношении сотрудника ДПС. По версии следствия, несовершеннолетний попытался скрыться от инспекторов на автомобиле и несколько сотен метров провез одного из них на капоте, передает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Майкопу СУ СКР по Адыгее по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По данным следствия, инцидент произошел 23 октября 2026 года. Подросток, не имевший водительских прав, передвигался по улицам города, грубо нарушая правила дорожного движения. После остановки автомобиля сотрудниками ДПС он отказался выполнить требование покинуть машину, внезапно начал движение и сбил инспектора, который оказался на капоте. Водитель провез его несколько сотен метров. Противоправные действия подростка были пресечены.
Следователи и криминалисты регионального управления СК проводят процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.