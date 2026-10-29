Подросток в Адыгее сбил инспектора ДПС и провез его на капоте несколько сотен метров

В Майкопе подростка подозревают в применении насилия в отношении сотрудника ДПС. По версии следствия, несовершеннолетний попытался скрыться от инспекторов на автомобиле и несколько сотен метров провез одного из них на капоте, передает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.