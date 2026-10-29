В Крыму бизнесмен взыскивает 76 млн рублей за кражу логотипа и воронки продаж

Инициатором возобновления процесса выступил ИП Кирилл Легкий. Судебное разбирательство, в котором также фигурируют социальная сеть «ВКонтакте» и еще один предприниматель Виктория Дякова, было приостановлено в феврале 2024 года до разрешения другого связанного дела. Теперь истец заявил о частичном отказе от требований, что, по его мнению, позволяет продолжить слушания.