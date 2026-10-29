В Крыму бизнесмен взыскивает 76 млн рублей за кражу логотипа и воронки продаж
Арбитражный суд Республики Крым назначил на 11 ноября 2026 года заседание для решения вопроса о возобновлении производства по резонансному интеллектуальному спору между двумя индивидуальными предпринимателями. Об этом свидетельствует определение суда по делу.
Инициатором возобновления процесса выступил ИП Кирилл Легкий. Судебное разбирательство, в котором также фигурируют социальная сеть «ВКонтакте» и еще один предприниматель Виктория Дякова, было приостановлено в феврале 2024 года до разрешения другого связанного дела. Теперь истец заявил о частичном отказе от требований, что, по его мнению, позволяет продолжить слушания.
В иске, поданном к ИП Александру Стафориди, Кирилл Легкий требует признать незаконным использование его логотипа, презентации, дизайнерских решений и воронки продаж. Истец просит обязать ответчика удалить все видеозаписи с использованием его материалов, прекратить использовать коммерческое обозначение «Getway» и связанные с ним доменные имена, а также удалить спорный пост в сообществе «ВКонтакте» и опубликовать опровержение.
Финансовые претензии составляют 76 млн рублей. В эту сумму входят три компенсации по 5 млн рублей за использование логотипа, презентации и воронки продаж, убытки в размере 69 млн рублей, а также 2 млн рублей в качестве компенсации за вред деловой репутации. Кроме того, истец требует передать ему права владельца спорного сообщества в социальной сети.