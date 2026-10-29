Суд защитил право сироты на получение жилья на Кубани

Установлено, что родителей девушки лишили родительских прав, после чего ее передали в приемную семью на воспитание. В 2012 году жительницу Белоглинского района поставили на внеочередной учет для получения жилья, однако ей его так и не предоставили. В октябре 2025 года девушка обратилась с заявлением о включении в список лиц из числа детей-сирот, имеющих право на получение жилья, но получила отказ, так как на момент обращения ей уже было 23 года, а решение суда о признании права на обеспечение жильем отсутствовало. После рассмотрения материалов дела суд указал, что законодательство предусматривает возможность включения в список граждан старше 23 лет, если они в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и имели право на получение жилья, но не смогли его реализовать.