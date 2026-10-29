С начала года огурцы на Кубани подешевели в 1,5 раза
Средняя цена огурцов в Краснодарском крае с 12 января по 28 октября снизилась на 51,5%, помидоров — на 19,8%, яблок — на 17,4%. При этом белокочанная капуста подорожала на 18,4%, свекла — на 9,4%, морковь — на 9,2%. Такие данные следуют из статистики Краснодарстата, с которой ознакомился «Ъ-Кубань».
По состоянию на 28 октября килограмм огурцов в среднем по краю стоил 143,41 руб. против 295,49 руб. в начале года. В январе наиболее дорогими они были в Сочи — 424,31 руб. за килограмм, к концу октября цена снизилась до 195,55 руб. В остальных рассматриваемых городах огурцы также заметно подешевели. Самая низкая цена на конец октября зафиксирована в Армавире — 117,85 руб. за килограмм.
Помидоры в среднем по краю подешевели с 257,80 до 206,72 руб. за килограмм. В Сочи цена снизилась с 305,24 до 267,47 руб., в Армавире — с 264,47 до 155,35 руб. При этом на 28 октября наиболее дорогие помидоры продавались в Сочи, а самые дешевые — в Армавире.
Яблоки за этот период подешевели в среднем с 139,11 до 114,86 руб. за килограмм. В Сочи их цена снизилась с 174,75 до 153,69 руб., в Ейске — со 126,52 до 94,05 руб. Бананы, напротив, немного подорожали: средняя цена по краю выросла со 174,02 до 178,67 руб. за килограмм. В Краснодаре килограмм бананов стоил 182,38 руб., в Сочи — 191,26 руб., а в Ейске — 154,64 руб.
Среди овощей борщевого набора сильнее всего подорожала белокочанная капуста. Средняя цена килограмма выросла с 42,56 до 50,38 руб. В Ейске она увеличилась с 38,46 до 51 руб., в Армавире — с 36,36 до 46,75 руб. Свекла подорожала в среднем с 42,68 до 46,71 руб. за килограмм, морковь — с 45,59 до 49,80 руб.
Картофель за девять с половиной месяцев подорожал в среднем с 54,07 до 56,26 руб. за килограмм. В Краснодаре цена увеличилась с 54,56 до 57,66 руб., в Сочи — с 56,50 до 61,55 руб. В Новороссийске, напротив, картофель подешевел с 61,49 до 57,11 руб. за килограмм.
Репчатый лук в среднем по краю подорожал с 49,99 до 52,45 руб. за килограмм. В Краснодаре цена выросла с 50,39 до 56,74 руб., в Ейске — с 45,05 до 49,15 руб. При этом в Сочи лук подешевел с 57,25 до 55,91 руб., а в Новороссийске — с 56,23 до 51,95 руб.
На 28 октября среди семи рассматриваемых территорий Сочи оставался самым дорогим городом по большинству позиций: здесь были наиболее высокие цены на картофель, капусту, свеклу, морковь, огурцы, помидоры, яблоки и бананы. Исключением стал репчатый лук, который дороже всего стоил в Краснодаре. Самые низкие цены распределились между разными городами: картофель и морковь были дешевле в Туапсе, капуста и лук — в Армавире, огурцы, помидоры и бананы — в Ейске и Армавире соответственно, свекла — в Краснодаре, яблоки — в Ейске.