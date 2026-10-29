С начала года огурцы на Кубани подешевели в 1,5 раза

Яблоки за этот период подешевели в среднем с 139,11 до 114,86 руб. за килограмм. В Сочи их цена снизилась с 174,75 до 153,69 руб., в Ейске — со 126,52 до 94,05 руб. Бананы, напротив, немного подорожали: средняя цена по краю выросла со 174,02 до 178,67 руб. за килограмм. В Краснодаре килограмм бананов стоил 182,38 руб., в Сочи — 191,26 руб., а в Ейске — 154,64 руб.