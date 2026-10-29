Экс-главу челябинского управления Роспотребнадзора будут судить за мошенничество
В преступлениях также замешаны его сыновья
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова и его сына Алексея Семенова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2013–2026 годах руководитель ведомства незаконно участвовал в деятельности трех аффилированных компаний, которыми руководили его сыновья. Он помогал заключать договоры на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в поднадзорной ему сфере, разрешал конфликты с контрагентами, предоставлял организациям преимущества для извлечения максимальной прибыли. Кроме того, Анатолий Семенов фиктивно трудоустроил сыновей на металлургическое предприятие. За 2022–2024 годы так они смогли похитить 500 тыс. руб.
Анатолия Семенова обвиняют по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества и руководство его исполнением), его сына — по ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ (пособничество в незаконном участии в предпринимательской деятельности), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Второй сын, соучастник преступлений, скрылся, объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Анатолия Семенова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в феврале этого года. В марте суд Челябинска изъял в доход государства имущество стоимостью более 400 млн руб., принадлежащее Анатолию Семенову, членам его семьи и окружению.