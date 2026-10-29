Экс-главу челябинского управления Роспотребнадзора будут судить за мошенничество

По версии следствия, в 2013–2026 годах руководитель ведомства незаконно участвовал в деятельности трех аффилированных компаний, которыми руководили его сыновья. Он помогал заключать договоры на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в поднадзорной ему сфере, разрешал конфликты с контрагентами, предоставлял организациям преимущества для извлечения максимальной прибыли. Кроме того, Анатолий Семенов фиктивно трудоустроил сыновей на металлургическое предприятие. За 2022–2024 годы так они смогли похитить 500 тыс. руб.