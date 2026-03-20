Суд изъял у экс-главы челябинского Роспотребнадзора имущество на 400 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства имущества стоимостью более 400 млн руб., принадлежащего бывшему руководителю регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолию Семенову, членам его семьи и окружению. Решение принято 20 марта, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник из зала суда.

Иск Генпрокуратуры к Анатолию Семенову суд рассматривал в закрытом режиме с середины февраля. По решению суда в доход государства обращены 34 объекта недвижимости в Москве, Московской и Челябинской области, а также 17 автомобилей. Кроме того, в казну РФ взыскано свыше 17 млн руб. за проданное имущество и изъятые наличные деньги в общей сумме более 14 млн руб., сообщил источник.

По данным истца, имущество Анатолий Семенов и члены его семьи приобрели на неподтвержденные доходы. Будучи госслужащим, глава регионального управления Роспотребнадзора организовал две компании — по продаже канцтоваров и дезинфекции. Они были зарегистрированы на сыновей, тещу и доверенных лиц Анатолия Семенова, сообщал «Ъ».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 февраля стало известно о задержании Анатолия Семенова сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области господин Семенов лоббировал интересы компаний, которыми фактически владели и руководили его родственники. По данным СМИ, Анатолий Семенов также способствовал трудоустройству двух сыновей на Челябинский электрометаллургический комбинат, но фактически они там не работали.

13 марта появилась информация об увольнении господина Семенова. Основанием для отставки стало лишение допуска госслужащего к государственной тайне, сообщал источник «Ъ-Южный Урал».

С момента задержания Анатолий Семенов находится под стражей. Также арестован его младший сын Алексей Семенов. Местонахождение второго сына экс-главы челябинского Роспотребнадзора неизвестно.