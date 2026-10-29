В Нижегородской области на треть снизилось количество «пьяных» ДТП
Количество ДТП с участием пьяных водителей в Нижегородской области за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизилось на 34,3% — до 218 случаев. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области Владимир Ежов.
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей за девять месяцев 2026 года сократилось до 43 человек против 64 за аналогичный период прошлого года (спад на 32,8%), раненых — до 273 против 445 в прошлом году (снижение на 38,7%).
«Несмотря на такую положительную динамику, на долю „пьяных ДТП“ у нас по-прежнему приходится практически каждый пятый погибший на дорогах области», — отметил полковник полиции.
Вместе с тем за девять месяцев 2026 года сотрудники ГАИ выявили более 7,5 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в алкогольном опьянении или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Около 1 тыс. водителей были повторно привлечены к уголовной ответственности.
«Благодаря неравнодушным гражданам в этом году к нам поступило почти 2,5 тыс. обращений по факту неадекватного управления транспортными средствами, из которых 600 случаев пьяного вождения были подтверждены. 146 граждан, сообщивших об этих правонарушениях, получили вознаграждение», — добавил Владимир Ежов.