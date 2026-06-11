Количество ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области снизилось на 57%

На 57% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей за пять месяцев 2026 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель уменьшился со 152 до 65, следует из статистики региональной ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 65% — с 29 до 10. Пострадавших стало меньше на 59% — с 209 до 90.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте президент РФ Владимир Путин называл «еще очень большим» количество «пьяных» ДТП в Нижегородской области, несмотря на снижение на 14,6% по итогам 2025 года.

Галина Шамберина