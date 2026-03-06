Владимир Путин назвал большим число пьяных ДТП в Нижегородской области

Президент РФ Владимир Путин назвал «еще очень большим» количество ДТП в Нижегородской области, совершенных нетрезвыми водителями. На встрече с губернатором Глебом Никитиным был поднят вопрос о борьбе с употреблением алкоголя.

Фото: Сайт президента РФ

Глеб Никитин доложил президенту, что количество потребляемого алкоголя в 2025 году сократилось в Нижегородской области на 14,6%, «даже при отсутствии каких-то жестких мер». На это Владимир Путин сказал, что был очень высокий уровень по сравнению с другими регионами.

«Раньше был выше среднероссийского, вы правы абсолютно. Нам надо над этим работать, безусловно. Но сейчас в России за 2025 год упал на 5 процентов, у нас – на 14,6»,— ответил нижегородский губернатор.

По статистике ДТП он сказал, что число погибших выросло на пять человек — до 347 (общая смертность на дорогах Нижегородской области в 2025 году). «Но зато в январе у нас на 12 человек меньше, чем в прошлом январе, сейчас, в 2026 году, мы его начали хорошо. По всем этим направлениям, где происходит потеря демографического потенциала, по сути, каждого человека считаем»,— добавил Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее власти Нижегородской области намеревались в борьбе за демографию ужесточить ограничения продажи алкоголя. Но пока от этой идеи отказались в условиях сложной наполняемости бюджета.

Галина Шамберина