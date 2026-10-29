В Уфе прокуратура начала проверку после отравления студентов

Прокуратура Кировского района Уфы проверит информацию об отравлении восьми студентов Уфимского университета науки и технологий парами химикатов во время химического эксперимента. По предварительным данным, после пары по химии студенты почувствовали недомогание, госпитализация не потребовалась.