В Уфе прокуратура начала проверку после отравления студентов
Прокуратура Кировского района Уфы проверит информацию об отравлении восьми студентов Уфимского университета науки и технологий парами химикатов во время химического эксперимента. По предварительным данным, после пары по химии студенты почувствовали недомогание, госпитализация не потребовалась.
Информацию выявили во время мониторинга СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Надзорное ведомство проверит соответствие учебного процесса установленным требованиям и оценит действия сотрудников вуза по предотвращению последствий инцидента.
При наличии оснований решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как сообщали «Ъ-Уфа» в минздраве Башкирии, пострадавших осмотрели врачи. Пациенты находились в удовлетворительном состоянии.