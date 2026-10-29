Баскетболистки УГМК в шестой раз подряд стали обладательницами Суперкубка России
Баскетбольный клуб УГМК в шестой раз подряд стал обладателем Суперкубка России среди женских команд. В финальном матче турнира, прошедшем в Курске, уральская команда обыграла местное «Динамо» со счетом 77:66.
Баскетболистки УГМК уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счетом 25:12. Во второй десятиминутке команды набрали по 18 очков, и к большому перерыву УГМК вел со счетом 43:30.
После перерыва курская команда сократила отставание. По итогам третьей четверти преимущество УГМК составляло всего три очка — 58:55. За пять минут до конца встречи екатеринбурженки опережали соперниц на одно очко, однако в заключительном отрезке сумели вернуть контроль над игрой и довести матч до победы.
Самой результативной баскетболисткой УГМК стала Мария Клюндикова, набравшая 15 очков и сделавшая восемь подборов. Еще 12 очков и 10 подборов на счету Мариэм Майги. По 11 очков команде принесли Екатерина Третьякова и Олаири Косу.
Самыми ценными игроками финала признаны Мария Клюндикова и баскетболистка «Динамо» Кьяра Линскенс.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил команду с победой. «Наши "лисицы" вновь доказали: уральская школа баскетбола — сильнейшая в стране. За этой уверенной победой стоит работа тренеров, характер и труд каждой спортсменки и поддержка болельщиков, которые верили до последней секунды. Девчонки, мы гордимся вами! Так держать!»,— сказал господин Паслер.
Напомним, УГМК также является действующим чемпионом России. В этом году клуб завоевал национальный титул в 19-й раз.
Следующий матч УГМК проведет 2 ноября в Екатеринбурге против красноярского «Енисея».