Баскетболистки УГМК в шестой раз подряд стали обладательницами Суперкубка России

После перерыва курская команда сократила отставание. По итогам третьей четверти преимущество УГМК составляло всего три очка — 58:55. За пять минут до конца встречи екатеринбурженки опережали соперниц на одно очко, однако в заключительном отрезке сумели вернуть контроль над игрой и довести матч до победы.