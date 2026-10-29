Знаковые атрибуты спортсменов

Карима преследовала целая серия травм, сказавшихся на его зрении. В 1968 году во время матча он получил удар в борьбе за подбор, что привело к повреждению роговицы левого глаза. Позже, в 1974 году, в столкновении с более низким игроком ему расцарапали глаз — настолько болезненно, что Абдул-Джаббар в ярости ударил по стойке под щитом и сломал руку. Именно этот инцидент убедил его вернуться на площадку в защитных очках. Для Карима очки не были стильным аксессуаром — они возникли из-за необходимости защитить свое зрение. Однако именно с легкой руки Абдул-Джаббара защитные очки вошли в моду в НБА, а в 1988 году другой легендарный игрок Ларри Берд даже снялся в них для обложки Sports Illustrated.