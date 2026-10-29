Знаковые атрибуты спортсменов
Очки Давидса, шлем Чеха, рукав Айверсона и другие аксессуары. Что стало частью узнаваемых образов
В спорте одежда и аксессуары зачастую выполняют роль функции и не обязаны быть стильными. Но иногда деталь, появившаяся случайно, делает разницу во всем образе, и без нее уже сложно становится представить себе того или иного спортсмена. А многие вещи, которые поначалу считались странными, со временем оказывают влияние на спортивную моду. Разбираемся, как это происходит, и вспоминаем атлетов со своими фирменными «фишками», ушедшими в массовую культуру.
Очки Эдгара Давидса
Эдгар Давидс, пожалуй, самый яркий пример того, как вынужденный аксессуар превращается в визитную карточку спортсмена. В 1999 году у голландского полузащитника диагностировали глаукому, которая развилась из-за травмы головы, полученной за четыре года до этого. Зрение врачи поправили, но предписали ношение очков со специальным затемнением. Поначалу казалось, что карьера на этом окончена, однако Давидса не зря называли «Питбулем» — он вернулся на поле уже спустя несколько месяцев после операции. Но теперь в специальных очках с оранжевыми стеклами.
Давидс стал единственным в современном футболе игроком, которому было официально разрешено выступать в очках. Он носил их даже после того, как избавился от болезни. В итоге очки с небьющимися пластиковыми линзами культовой марки Oakley вскоре стали популярны во всем мире. Не в последнюю очередь благодаря Эдгару Давидсу, фанаты которого скупали их, чтобы таким образом прикоснуться к чему-то, ассоциирующемуся со своим кумиром.
Шлем Петра Чеха
14 октября 2006 года на первой минуте матча с «Редингом» вратарь «Челси» Петр Чех получил тяжелейшую травму головы — вдавленный перелом черепа. Это произошло в столкновении с ирландцем Стивеном Хантом, который просто не успел затормозить и врезался во вратаря. Как и в случае с Давидсом, казалось, что карьера Чеха на этом должна закончиться. Врачи были однозначно против возвращения голкипера на поле, но все-таки подсказали, что есть вариант, который может ему помочь. Так появился тот самый защитный шлем, позже ставший легендарным.
С января 2007 года Чех выходил на поле исключительно в нем. Первый шлем для Петра изготовила новозеландская компания, специализирующаяся на регбийной экипировке, а позже Adidas создал для голкипера специальную модель. Болельщики дали Чеху прозвище Танкист, а шлем стал настолько узнаваемым, что даже после того, как необходимость в нем отпала, Чех продолжал его носить. Кто-то говорит, что вратарь все еще боялся получить повторное повреждение, но кажется, что шлем просто стал частью образа Петра Чеха и вратарь уже сам не представлял себя на поле без него.
Очки Карима Абдул-Джаббара
Карим Абдул-Джаббар по праву считается одним из лучших центровых в истории баскетбола. Но и за пределами спорта ему всегда было чем заняться — он стал автором ряда книг, а также снялся в нескольких культовых фильмах и сериалах. Абдул-Джаббар стал суперзвездой в 1970-х, и примерно в то же время у него появились фирменные очки, которые поначалу казались чем-то инородным на баскетбольной площадке.
Карима преследовала целая серия травм, сказавшихся на его зрении. В 1968 году во время матча он получил удар в борьбе за подбор, что привело к повреждению роговицы левого глаза. Позже, в 1974 году, в столкновении с более низким игроком ему расцарапали глаз — настолько болезненно, что Абдул-Джаббар в ярости ударил по стойке под щитом и сломал руку. Именно этот инцидент убедил его вернуться на площадку в защитных очках. Для Карима очки не были стильным аксессуаром — они возникли из-за необходимости защитить свое зрение. Однако именно с легкой руки Абдул-Джаббара защитные очки вошли в моду в НБА, а в 1988 году другой легендарный игрок Ларри Берд даже снялся в них для обложки Sports Illustrated.
Красное поло Тайгера Вудса
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс почти всегда надевает красное поло в финальный день турнира. Идея принадлежит его матери, считавшей, что красный цвет символизирует удачу. И, судя по тому, как сложилась карьера Вудса, это действительно так.
Сам спортсмен признавался, что привык носить красную одежду по воскресеньям и в обычной жизни. Это давно уже стало его традицией и без привязки к гольфу, а на финалах турниров он появляется в красном, потому что они чаще всего проходят именно в воскресенье. За долгие годы больших побед красный цвет в мире гольфа стал настолько прочно ассоциироваться с Тайгером Вудсом, что спортсмен запустил собственный бренд одежды с говорящим названием Sun Day Red.
Рукав Аллена Айверсона
В начале нулевых у баскетболиста Аллена Айверсона развился бурсит правого локтя. Командный тренер по физподготовке предложил ему компрессионный рукав для защиты сустава и улучшения циркуляции крови. И в первом же матче в рукаве Айверсон набрал 51 очко. Аллен решил, что новый аксессуар приносит удачу и продолжил носить его даже после заживления травмы.
В итоге образ игрока настолько прочно связался с рукавом, что спортсмен надевал его на каждый матч вплоть до завершения карьеры. Сегодня компрессионные рукава носят баскетболисты по всему миру — от NBA до любительских площадок. И Айверсон в одном из интервью рассказывал, что жалеет о том, что вовремя не запатентовал этот аксессуар.