Мать автора песен «Ласкового мая» проиграла суд вдове Юрия Шатунова
Творчество группы на протяжении многих лет остается предметом судебных споров
Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Валентины Кузнецовой к Светлане Шатуновой о признании завещания недействительным. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.
Истица приходится матерью композитору Сергею Кузнецову, автору музыки к главным хитам Юрия Шатунова, а ответчица является вдовой певца. Таким образом, суд встал на сторону вдовы Юрия Шатунова, а наследственный спор между матерью композитора и вдовой артиста завершился отказом в иске.
Сергей Кузнецов (1964–2022) — советский и российский композитор, поэт, основатель группы «Ласковый май». Именно он в 1986 году, будучи музыкальным руководителем оренбургской школы-интерната № 2, собрал коллектив, в котором начал выступать 13-летний Юрий Шатунов. Кузнецов является автором музыки и слов к ключевым хитам группы — «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и другим.
После ухода из «Ласкового мая» в 1989 году Кузнецов создал ряд других проектов. Но наибольшую известность ему принесли именно песни, написанные для Шатунова. Композитор скончался в ноябре 2022 года в Оренбурге спустя несколько месяцев после смерти своего бывшего воспитанника.
Как Юрий Шатунов и «Белые розы» стали символами поколения позднего СССР и молодой России — в фотогалерее «Ъ-Волга» «Сначала пацану повезло, а потом был тяжелый труд».