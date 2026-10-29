Мать автора песен «Ласкового мая» проиграла суд вдове Юрия Шатунова

После ухода из «Ласкового мая» в 1989 году Кузнецов создал ряд других проектов. Но наибольшую известность ему принесли именно песни, написанные для Шатунова. Композитор скончался в ноябре 2022 года в Оренбурге спустя несколько месяцев после смерти своего бывшего воспитанника.