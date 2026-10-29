Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области суд вернул муниципалитету землю, проданную под платную рыбалку без конкурса

Признана недействительной продажа 4,4 га территории, которую чиновники в 2012 году реализовали по цене ниже рыночной стоимости
Кинельская межрайонная прокуратура уличила местных чиновников в нарушении земельного законодательства. Установлено, что в 2012 году органы МСУ, не проводя торгов, продали коммерческой фирме земельный участок сельхозназначения площадью 4,4 га.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

Купить фото
Земля была реализована по цене ниже рыночной стоимости. После этого частники сдавали участок третьим лицам под платную рыбалку.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земли в муниципальную собственность. Требования прокурора были удовлетворены.
Сделки с землей были признаны недействительными, а участок истребован из незаконного владения. При этом право собственности на сооружение «Строительство и обустройство пруда для ловли рыбы» было признано отсутствующим.
Георгий Портнов