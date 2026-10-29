В Самарской области суд вернул муниципалитету землю, проданную под платную рыбалку без конкурса
Признана недействительной продажа 4,4 га территории, которую чиновники в 2012 году реализовали по цене ниже рыночной стоимости
Кинельская межрайонная прокуратура уличила местных чиновников в нарушении земельного законодательства. Установлено, что в 2012 году органы МСУ, не проводя торгов, продали коммерческой фирме земельный участок сельхозназначения площадью 4,4 га.
Земля была реализована по цене ниже рыночной стоимости. После этого частники сдавали участок третьим лицам под платную рыбалку.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земли в муниципальную собственность. Требования прокурора были удовлетворены.
Сделки с землей были признаны недействительными, а участок истребован из незаконного владения. При этом право собственности на сооружение «Строительство и обустройство пруда для ловли рыбы» было признано отсутствующим.