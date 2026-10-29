Катастрофа в Испании снизила шансы Педро Санчеса на переизбрание
Трагедия в Испании, где в столкновении двух поездов 28 октября погибли десятки человек, случилась в самое неподходящее для испанских властей время. Ровно через месяц в стране пройдут парламентские выборы, на которых шансы премьера-социалиста Педро Санчеса на переизбрание и так выглядели довольно скромно. В последние недели он начал укреплять свои позиции в противостоянии с главным соперником — лидером консервативной Народной партии Альберто Нуньесом Фейхоо. Но катастрофа на железной дороге, уже вторая за год, высветившая серьезные проблемы в госуправлении инфраструктурой, похоже, ставит крест на позициях всей Соцпартии.
Столкновение двух поездов к югу от испанского города Толедо произошло утром 28 октября. Скоростному пассажирскому поезду компании Renfe разрешили продолжить движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора, горевший из-за того, что впереди находился другой состав оператора Iryo, который оставался неподвижным «по неизвестным причинам». На тот момент внутри первого поезда находились 397 человек, в поезде компании Iryo — 147 человек.
В результате столкновения погибли по меньшей мере 68 человек. Еще 80 пассажиров пострадали, 15 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.