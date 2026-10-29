Катастрофа в Испании снизила шансы Педро Санчеса на переизбрание

Трагедия в Испании, где в столкновении двух поездов 28 октября погибли десятки человек, случилась в самое неподходящее для испанских властей время. Ровно через месяц в стране пройдут парламентские выборы, на которых шансы премьера-социалиста Педро Санчеса на переизбрание и так выглядели довольно скромно. В последние недели он начал укреплять свои позиции в противостоянии с главным соперником — лидером консервативной Народной партии Альберто Нуньесом Фейхоо. Но катастрофа на железной дороге, уже вторая за год, высветившая серьезные проблемы в госуправлении инфраструктурой, похоже, ставит крест на позициях всей Соцпартии.