Председатель ЗСК встретился с главами Советов муниципальных образований Кубани
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко предложил ежегодно проводить обучающий семинар для руководителей муниципальных представительных органов в рамках Дней муниципальных образований в краевом парламенте. Инициатива прозвучала на встрече с главами городских дум и районных советов, посвященной в том числе обновлению законодательства о местном самоуправлении.
Встреча состоялась в рамках традиционного семинара для руководителей муниципальных представительных органов, который накануне открылся в институте агробизнеса. По словам господина Бурлачко, площадка позволяет муниципальным депутатам обсуждать изменения в законодательстве, согласовывать подходы к организации работы советов и обмениваться опытом. В этом году особую актуальность мероприятию придает масштабное обновление правовой базы местного самоуправления. Глава ЗСК также поблагодарил участников за работу в ходе избирательной кампании, отметив, что муниципалитеты продолжили решать вопросы местного значения.
Центральной темой семинара стало изучение нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который приходит на смену действовавшему более 20 лет закону №131-ФЗ. По мнению Юрия Бурлачко, руководителям представительных органов необходимо детально разобраться в новых нормах, чтобы привести муниципальные правовые акты в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
Председатель профильного комитета ЗСК и координатор семинара Андрей Дорошев сообщил, что за последний год краевой парламент привел в соответствие с обновленным федеральным законом более 80 региональных законов и постановлений, а также принял 46 нормативных правовых актов. Кроме того, подготовлен законопроект о распределении полномочий между органами местного самоуправления районов и поселений в сфере непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Сейчас документ проходит согласование в профильных органах исполнительной власти.
Первый заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Вадим Кондратенко выразил мнение, что скорое завершение перераспределения полномочий станет дополнительным стимулом для развития региона.
По итогам обсуждения Юрий Бурлачко предложил сделать обучение руководителей местных советов ежегодным.