Председатель ЗСК встретился с главами Советов муниципальных образований Кубани

Председатель профильного комитета ЗСК и координатор семинара Андрей Дорошев сообщил, что за последний год краевой парламент привел в соответствие с обновленным федеральным законом более 80 региональных законов и постановлений, а также принял 46 нормативных правовых актов. Кроме того, подготовлен законопроект о распределении полномочий между органами местного самоуправления районов и поселений в сфере непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Сейчас документ проходит согласование в профильных органах исполнительной власти.