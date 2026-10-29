В Липецке медленнее всего в Черноземье растут цены на квартиры-студии
В Липецке с октября 2025-го по октябрь 2026 года средняя стоимость малогабаритной квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке выросла на 1,2%, до 2,5 млн руб. По темпам роста облцентр занял второе место среди российских городов-миллионников с наименьшим подорожанием: ниже показатель оказался только в Грозном (+0,1%). Цена квадратного метра такого жилья в Липецке увеличилась на 0,7%, до 101 тыс. руб. Меньше она выросла только в Якутске (на 0,5%) и Симферополе (на 0,6%). Соответствующие данные приводит портал «Мир квартир».
В других облцентрах Черноземья цены на малогабаритные квартиры выросли за год более заметно. Средняя стоимость в Орле увеличилась на 8,4%, до 2,8 млн руб., в Курске — на 10,5%, до 4,3 млн руб., в Белгороде — на 14,4%, до 4,2 млн руб., в Воронеже — на 15,9%, до 3,5 млн руб.
Квадратный метр такого жилья также подорожал. В Орле рост составил 5,6%, до 95,6 тыс. руб., в Воронеже — 12,7%, до 134,5 тыс. руб., в Курске — 15%, до 150,3 тыс. руб., в Белгороде — 16,5%, до 142,8 тыс. руб.
Данные по динамике цен в Тамбове не были представлены.
В среднем по 70 крупным городам России квадратный метр малогабаритных квартир на вторичном рынке подорожал на 12,5%, до 148,8 тыс. руб. Средняя стоимость жилья за год увеличилась на 13%, до 3,9 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в макрорегионе жителям Курска проще всего купить московскую недвижимость при продаже своей квартиры на вторичном рынке: ее средняя стоимость — 7,6 млн руб., что соответствует примерно 17 кв. м в столице. Заметно ниже покупательная способность собственников недвижимости в Орле и Липецке.