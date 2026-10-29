В Липецке медленнее всего в Черноземье растут цены на квартиры-студии

В Липецке с октября 2025-го по октябрь 2026 года средняя стоимость малогабаритной квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке выросла на 1,2%, до 2,5 млн руб. По темпам роста облцентр занял второе место среди российских городов-миллионников с наименьшим подорожанием: ниже показатель оказался только в Грозном (+0,1%). Цена квадратного метра такого жилья в Липецке увеличилась на 0,7%, до 101 тыс. руб. Меньше она выросла только в Якутске (на 0,5%) и Симферополе (на 0,6%). Соответствующие данные приводит портал «Мир квартир».